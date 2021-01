Che fine ha fatto Suzanne Vega? Scopriamo cosa fa oggi la cantautrice

Suzanne Vega è diventata famosa in tutto il mondo sul finire degli anni ottanta, grazie a una manciata di brani di enorme successo, sul quale ha fondato una carriera all’insegna della qualità, senza mai cadere nelle mode del momento. Ripercorriamo la sua storia e scopriamo cosa fa adesso.

Suzanne Vega, gli inizi

Suzanne Nadine Vega nasce a Santa Monica, l’11 luglio del 1959. Fa il suo esordio nel mercato discografico nel 1985, con un album intitolato semplicemente col suo nome.

Tra i brani, Marlene on the Wall, Small Blue Thing e Knigjt Moves. Un album che richiama le atmosfere cantautorali degli anni settanta che piace molto alla critica, ma che ottiene anche un discreto successo in termini commerciali.

Con il successivo Solitude Standing del 1987, Suzanne diventa celebre in tutto il mondo, grazie soprattutto al clamoroso successo di Tom’s Diner e Luka, due autentiche gemme della canzone d’autore americana.

La popolarità

All’apice della popolarità, la Vega rilascia nel 1990, Days of Open Hand, un album intenso e musicalmente più sperimentale rispetto ai lavori precedenti. Book of Dreams è il brano di punta e il pubblico premia questa scelta.

Due anni dopo Suzanne si spinge ancor oltre con 99.9F°, col brano Blood Makes Noise, manifesto dell’intero lavoro che guarda alla dance ma anche all’industrial.

Nel 96 con Nine Object of Desire contamina ancor più il suo sound. Caramel, il brano più famoso dell’album fa parte della colonna sonora del film Un uomo in prestito. Un anno dopo per il film Dead Man Walking inoltre la Vega incide Women on the Tier.

Gli ultimi anni

Con gli anni 2000, Suzanne diventa sempre più un’artista di nicchia, anche perché le uscite di nuovi album vengono diradate nel tempo. Dopo Songs in Red and Gry del 2001, passano sei anni per Beuty & Crime e altri sette per Tales from the Realm of the Queens of Pentacles.

Love, Belowed: Songs from an Evening with Carson McCullers è datato 2016. A settembre dello scorso anno ha invece dato alle stampe un album live con alcune rarità, intitolato An Evening Of New York Songs And Stories.