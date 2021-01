Che fine hanno fatto i Culture Club? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Culture Club sono una delle band iconiche degli anni ottanta, con 50 milioni di copie vendute, che meglio ha rappresentato lo spirito dell’epoca. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso Boy George e soci.

Culture Club, il successo

Boy George (voce), Roy Hay (chitarre e tastiere), ‘Mikey Craig (basso) e Jon Moss (batteria) sono la formazione storica dei Culture Club, che vede la luce agli albori degli anni ottanta.

Kissing to Be Clever, il loro album d’esordio è datato 1982 e contiene singoli del calibro di White Boy, I’m Afraid of Me, Do You Really Want to Hurt Me e Time. Con Colour by Numbers, di appena un anno dopo, la band conferma il grande successo del primo album.

Tra i brani, Karma Chameleon, Victims, It’s a Miracle. Nel 1984 è la volta di Waking Up with the House on Fire, un album che risente delle tensioni interne al gruppo e al peso della fama. Non mancano tuttavia i brani di valore, come Mistake No.3 e The War Song.

La crisi

Nel 1986 i Culture Club danno alle stampe From Luxury to Heartache, con Boy George che durante le registrazioni e nei concerti di presentazione è totalmente dipendente dall’uso di diverse droghe.

Questo influisce inevitabilmente sulle canzoni nuove e sulle successive performance. Il risultato è un vistoso flop commerciale, da cui si salva solo il singolo Move Away.

A questo punto la band si scioglie, mentre George inizia la sua carriera solista, riuscendo a piazzare nel corso degli anni anche qualche successo. Sul finire degli anni ottanta, sembra esserci una prima reunion, ma la vecchia casa discografica, rifiuta il nuovo materiale.

Gli ultimi anni

Nel 1999, i Culture Club, di nuovo insieme, pubblicano Don’t Mind If I Do, un nuovo album di inediti, lanciato da una massiccia campagna promozionale. Ma a parte il primo singolo I Just Wanna Be Loved, l’album non riesce a spiccare il volo e la band si scioglie nuovamente.

I Culture Club ci riprovano nel 2014 con una serie di concerti che li portano live in giro per il mondo. Nel 2018, danno alle stampe Life, che è ad oggi il loro ultimo lavoro di inediti, ma anche in questo caso, il ritorno ai fasti di un tempo, rimane una chimera.