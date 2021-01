Che fine hanno fatto i Daft Punk? Scopriamo cosa fa oggi il duo

i Daft Punk sono il gruppo di musica elettronica più famoso al mondo, ogni loro lavoro è vissuto ormai come un evento, visto la parsimonia delle loro pubblicazioni. Ripercorriamo la loro storia artistica e scopriamo cosa fanno adesso.

Daft Punk, gli inizi

I Daft Punk, ovvero Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter fanno il loro esordio nel mercato discografico nei primi anni novanta, realizzando una manciata di singoli, tra cui Da Funk del 1995, che ottiene un discreto successo.

Il duo non ha intenzione di pubblicare un album vero e proprio, ma sotto l’insistenza dell’etichetta, la Virgin Records, cede, a patto di poter gestire a proprio modo l’immagine e la comunicazione.

Nel 1997, vede così la luce Homework, che diviene in breve tempo l’album simbolo della dance generation. Techno, Acid House, Electro pop, tutti mirabilmente mischiati come mai prima con la hit mondiale Around The World a far da traino, un successo assoluto.

Digital Love

Nel 2001, a 4 anni di distanza dall’esordio, esce Discovery. Album che contiene innumerevoli hit: One more Time, Aerodynamic, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger. Altro grande successo.

Passano altri 4 anni per Human After All, un album per molti aspetti controverso, il primo, nella carriera dei Daft Punk a essere oggetto di critiche negative.

In molti accusano il gruppo di eccessiva ripetitività, ma è palese come questa sia una scelta stilistica, bastano già i titoli dei brani a ben vedere, come Robot Rock e Technologic. Un vero e proprio concept sull’uomo moderno totalmente assuefatto alla tecnologia.

Get Lucky

Random Access Memories, il loro quarto e ad oggi ultimo album di inediti, esce a 8 anni di distanza dal precedente, nel 2013. Get Lucky è il brano di punta che nel giro di poco diventa virale.

Oltre 4 milioni di copie vendute, grazie anche a brani del calibro di Instant Crush, Give Life Back to Music e Lose Yourself to Dance. In questi ultimi anni, i Daft Punk pur non avendo pubblicando nuovo materiale, hanno collaborato con The Weekend per un paio di brani.

A quanto risulta, venendo a conoscenza che Dario Argento, presto girerà un nuovo film, Occhiali Neri, si sono proposti per la colonna sonora, naturalmente il maestro dell’horror ha accettato. Non ci resta dunque che attendere.