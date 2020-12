Che fine hanno fatto i Marta sui Tubi? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Marta sui Tubi ne hanno fatta di strada dai loro esordi in duo nei primi anni 2000 al palco del Festival di Sanremo, senza contare le collaborazioni con Lucio Dalla e Franco Battiato.

Ripercorriamo la storia della band e scopriamo cosa fanno oggi i componenti.

Marta sui Tubi, gli inizi

I Marta sui Tubi nascono nel 2002, con Giovanni Gulino alla voce e Carmelo Pipitone alla chitarra. Nel 2003 fanno il loro esordio con Muscoli e dei, un vero e proprio gioiellino con il singolo Stitichezza cronica a trainare il lavoro. Nell’album spiccano Vecchi difetti e Post, due dei brani più amati del loro repertorio.

Due anni dopo con l’aggiunta di Ivan Paolini alla batteria i Marta rilasciano C’è gente che deve dormire. Tra i brani Via Dante col featuring di Bobby Solo, L’abbandono e Cenere.

Nel 2008 in formazione allargata, che comprende Paolo Pischedda alle tastiere e Mattia Boschi al violoncello, la band realizza forse il lavoro più ambizioso Sushi e Coca, che sdogana per la prima volta il gruppo presso il grande pubblico. Tra i brani: L’unica cosa, La spesa e Dio come sta?.

Sanremo

Nel 2011 i Marta sui Tubi tornano sulle scene con Carne con gli occhi, con Cristiana, Di vino e Al guinzaglio tra i brani. L’album si chiude con Cromatica, canzone che fa innamorare Lucio Dalla che la ricanta con la band.

Due anni dopo i Marta approdano al Festival di Sanremo con Dispari e Vorrei, singoli di Cinque, la luna e le spine. Nel 2014 esce la raccolta Salva gente con Franco Battiato che canta con Gulino nella title track.

Un anno dopo il gruppo ritorna alla formazione a tre elementi (Gulino, Pipitone e Paolini) e nel 2016 rilascia quello che è a oggi l’ultimo album: Lostileostile. Tra i brani, Più di un’ora e Spina lenta con Gigliola Cinquetti.

I progetti solisti

Dopo la pubblicazione dell’album, i Marta si mettono in pausa a tempo indeterminato e Gulino e Pipitone si dedicano ai loro progetti solisti.

Quest’anno sono usciti rispettivamente il primo album del cantante Urlo gigante e il secondo del chitarrista Segreto Pubblico, seguito di Cornucopia il primo album solista.

Pipitone inoltre in questi ultimi anni ha realizzato tre album con gli O.R.k. e uno con i Dunk.