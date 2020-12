Che fine hanno fatto i Savage Garden? Scopriamo cosa fanno oggi i membri della band

I Savage Garden sono stati molto più che una meteora nel mondo della musica. Il gruppo ha pubblicato solo due album, ma è riuscito a vendere oltre venti milioni di copie, poi all’apice del successo, lo scioglimento.

Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fanno adesso i membri della band di Truly Madly Deeply.

Savage Garden, gli inizi

Darren Hayes (voce) e Daniel Jones (tastiere e chitarra) sono i Savage Garden. Il duo australiano si forma nel 1993, con il nome di Bliss. Due anni dopo cambiano nome in Savage Garden, ispirandosi al libro Cronache di vampiri di Anne Rice.

Nel 1996 esce il loro primo singolo: I want you che diventa subito un grande successo. Nello stesso anno è il turno di un altra hit, To the Moon and Back. Nel 1997 esce così il loro album di debutto dal titolo eponimo, che contiene la celebre Truly Madly Deeply.

Il brano grazie anche all’inserimento nella colonna sonora della serie cult Dawson’s Creek, permette al duo di ottenere un successo mondiale.

Affirmation e lo scioglimento

Affirmation, il secondo album targato Savage Garden, esce nel 1999, preceduto da The Animal Song, che fa parte della colonna sonora del film Un amore speciale di Gary Marshall e da I Knew I Loved You.

Un altro grande successo per il duo, che però due anni dopo, si scioglie, all’apice della popolarità. Nel 2005 è uscita una raccolta celebrativa intitolata: Truly Madly Completely: The Best of Savage Garden, che contiene oltre ai loro brani più noti, un paio di inediti e cinque b-sides.

Le carriere soliste

Se Daniel Jones si è dedicato alla produzione, spesso di artisti emergenti e ha da qualche anno abbandonato il mondo della musica, Darren Hayes, ha intrapreso la carriera solista, pubblicando diversi album e riuscendo a vendere anche qualche milione di copie.

Tra i suoi brani che hanno ottenuto più successo, ricordiamo: Insatiable, Strange Relationship, So Beutiful, On the Verge of Something Wonderful, Casey e Talk Talk Talk. Purtroppo il suo ultimo album di inediti Secret Codes and Battleships risale al 2011.