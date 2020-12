Che fine hanno fatto i The Cardigans? Scopriamo cosa fa oggi la band

I The Cardigans sono diventati molto famosi sul finire degli anni novanta grazie a una serie di singoli di successo. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo cosa fa oggi la band.

The Cardigans, gli inizi

I The Cardigans si formano nel 1992 ad Jönköping in Svezia. Due anni dopo fanno il loro esordio discografico con l’album Emmerdale, che trainato dal singolo Rise & Shine, ottiene un grandissimo successo in Svezia.

Un anno dopo è la volta di Life, che ripropone i brani di maggior successo dell’esordio con l’aggiunta di inediti come Carnival, che amplia la fascia di pubblico della band, che incomincia a farsi notare anche fuori dai confini natii.

Il Successo

Nel 1996 i The Cardigans pubblicano l’album First band on the moon con la celebre Lovefool a far da traino, è il loro primo successo a livello mondiale. Due anni dopo con Gran Turismo la band raggiunge il suo apice.

L’album infatti contiene Erase/Rewind e My favourite game, due brani da manuale del pop che fanno dei Cardigans delle vere e proprie star. A questo punto, come spesso accade, una volta raggiunta la vetta, i nostri si dedicano a progetti solisti e collaterali.

Tornano nel 2003 con Long Gone Before Daylight, e i singoli For What It’s Worth e You’re the Storm, ma il successo stavolta è solamente discreto. Passa invece quasi inosservato Super Extra Gravity, album del 2005, con il singolo I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer.

Gli ultimi anni

Dopo gli scarsi risultati degli ultimi album, la band si prende una lunga pausa, mentre Nina Persson, la cantante, incide un paio di album solisti, senza trovare particolare riscontro da parte del pubblico.

Tornano ad esibirsi dal vivo nel 2012, cosa che tra una pausa e l’altra, continuano a fare anche oggi. Tuttavia la band non torna sul mercato discografico con un lavoro di inediti da ben quindici anni.