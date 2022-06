Le compilation per l’estate 2022 sono il regalo migliore da fare e da farsi per affrontare con il giusto mood e con le vibrazioni più in linea con la nostra voglia di estate. Sono tanti i cd da acquistare, anche in base ai propri gusti musicali: ognuno ha i suoi ed è assolutamente giusto assecondarli per poter sempre avere la musica più bella e piacevole nelle orecchie.

Musica dance, musica per innamorati, ritmi rock e molto altro ancora: in estate dobbiamo sempre ascoltare la musica che ci piace, lasciandosi convincere anche dai tormentoni che, volenti o nolenti, tutti ascolteremo. Complici anche i passaggi alla radio.

Su Amazon possiamo trovare le compilation per l’estate 2022 più giuste per ogni gusto musicale. Possono anche diventare ottime idee regalo da fare. Oltre a essere le migliori colonne sonore per viaggi on the road in Italia o nel resto del mondo.

Ecco allora la nostra “playlist”: buona musica a tutti!

Playlist Summer Hits 2022

La compilation Playlist Summer Hits 2022 contiene tre dischi di musica che sapranno far decollare questa estate. Ecco nel dettaglio canzoni e artisti contenuti nei tre cd:

Disco: 1

Suavemente Conquistador Toko Toko 1,2,3 Bruxelles je t’aime Attentat Santa Maria D O D O PROVENZA Amour toujours Toxic Tacones Rojos Dolce El Incomprendido On a l’habitude (Ok Many) Dry Bones Run Never Going Home I Got A Feeling Soeur NEYMAR JR Night Away (Dance) 44 Ameno Amapiano Remix Nouvelle vie

Disco: 2

Respire encore Libre good 4 u When You’re Gone Dynamite Filtré Time Time Clap Your Hands When I’m Gone Doudou Bones MONEY Sacrifice West Coast Eté 90 Tout ira bien Tu t’en iras Le Dernier Jour du Disco Pas à ma place La beu beu Shi-Fu-Mi Coco ma vie Coconuts Dancing Alone Numb Little Bug

Disco: 3

Démons Enemy N.I Moth To A Flame CANADA Daddy chocolat Passat Pansement Ciel Blue Magic Looks Like Me Footprints Amor Pasajero Where Are You Now Ton nom Chic choc Concept flou Happier Than Ever drivers license Fingers Crossed IDGAF La Meilleure Nul au foot Because You Move Me Maniac

La compilation Playlist Summer Hits 2022 è disponibile nel formato CD audio ed è acquistabile con il Bonus Cultura, perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

Dance 2022

Per chi ama la musica Dance, ecco invece una selezione di brani tutti da ballare. La compilation Dance 2022 è composta da due cd e delle seguenti tracce!

Disco: 1

love nwantiti (feat. Franglish) [French Remix] Bande organisée EveryTime I Cry Fever Calabria (feat. Fallen Roses, Lujavo & Lunis) Hurricane Acapulco I Was Made BED Whoopty TDB TE TOCA Casanova NO ME AMA Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode) [Edit] Dingue Call Me Papi (feat. Dawty Music)

Disco: 2

Bad Habits Levitating OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) Touch Finally Anywhere With You The Feeling Marea (We¿ve Lost Dancing) VIP (feat. BLOODLINE) Bongo Cha Cha Cha Dilemme (feat. Dely Kate) Bobo Lady POSITIVO POSITIF 2020 FEAT DANY & JON-Y Bombardé BAM BAM Believe Wasted Love (feat. Lagique)

La compilation Dance 2022 è disponibile nel formato CD audio ed è acquistabile con il Bonus Cultura, perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

Offerta Dance 2022 Audio CD – Audiobook

Warner Special Marketing (Publisher)

Sanremo 2022

La compilation Sanremo 2022 è disponibile nel formato CD audio e nel formato vinile, per chi ama ascoltare la musica in modo tradizionale e ad una qualità superiore.

La compilation Sanremo 2022 è perfetta per tutti coloro che già sentono la nostalgia per il Festival della canzone italiana e non vedono l’ora sia febbraio 2023! Nella tracklist, suddivisa in due cd, tutti i brani presentati al Festival di Sanremo 2022.

Disco: 1

Irama Ovunque Sarai Achille Lauro Domenica Emma Ogni Volta È Così Sangiovanni Farfalle Highsnob E Hu Abbi Cura Di Te Rkomi Insuperabile Giusy Ferreri Miele Michele Bravi Inverno Dei Fiori La Rappresentante Di Lista Ciao Ciao Le Vibrazioni Tantissimo Massimo Ranieri Lettera Di LÀ Dal Mare Ana Mena Duecentomila Ore Dargen D’amico Dove Si Balla

Disco: 2

Mahmood & Blanco Brividi Elisa O Forse Sei Tu Fabrizio Moro Sei Tu Aka 7Even Perfetta Così Noemi Ti Amo Non Lo So Dire Gianni Morandi Apri Tutte Le Porte Ditonellapiaga E Rettore Chimica Giovanni Truppi Tuo Padre, Mia Madre, Lucia Iva Zanicchi Voglio Amarti Yuman Ora E Qui Tananai Sesso Occasionale Matteo Romano Virale

Sanremo 2022 Sanremo

Sanremo

2022

Audio CD – Audiobook

02/04/2022 (Publication Date) - Wea (Publisher)

110 Hits 2022

Sono ben 5 i cd della compilation 110 Hits 2022, per farti accompagnare dalla tua musica preferita da giugno a settembre!

Disco: 1

Bruxelles je t’aime Nos plus belles années Les imbéciles Tornade Tu t’en iras XY Bateaux-Mouches Regarde-moi TDB Only You Ma p’tite étoile Mon soleil J’te pardonne Devenir quelqu’un Le mal des grands boulevards Je vais t’aimer T’aimer La rivière de notre enfance L’année prochaine Dis-moi comment On a mangé le soleil Cantate Domino

Disco: 2

Ghost Pepas We Could Be Dancing Run motive Follow You Save Your Tears Summer Of Love Hear Me Say Jalebi Baby Dinero Arcade Rise Somewhere Over The Rainbow / What A Wonderful World Leave Before You Love Me Godlight Footprints Little Bit Of Love Iko Iko (My Bestie) Dancing On Dangerous Come With Me Beggin’

Disco: 3

Respire encore Le chant des colombes Douleur je fuis Centre ville Ma soeur Fais-le Bebeto Bella Bella Elle était là J’temmènerai Fous Je viens du Sud Si on disait Dilemme Cache cache A Mi Manera Cet air qui me revient Changer le monde J’attends l’amour Influences Avec un si I Can Feel It

Disco: 4

Sans moi Daddy chocolat Petrouchka La Seleçao Afro Trap Part. 11 (King Kong) L’immortale S. MOROSE Ça canarde De bon matin Papel Trucs de choses What You Know Bout Love Bye Bye Dollars ONGBAK 2 Baby Boy Tragédie (Zouzou) FUM22 NOCIVE Essaie encore Virus Rio de Janeiro Laisse moi t’aimer

Disco: 5

Take My Breath Heat Waves Hold Me Like You Used To Le reste Aimer à mort Saute Nina Fou de toi Never Going Home Calabria On The Top Of The World Like The Plug By My Side Te Toca Loca Dimelo Tuki Tuki A Un Paso De La Luna The Summer Is Magic Tati Tatoo If I Knew Héros

La compilation 110 Hits 2022 è disponibile nel formato CD audio ed è acquistabile con il Bonus Cultura, perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

110 Hits 2022 Audio CD – Audiobook

Umsm (Publisher)

M6 Hits 2022

Musica ritmata e ad alto tasso di voglia di ballare in questi 4 cd. La compilation M6 Hits 2022 è quello che ci vuole per accendere di adrenalina pura l’estate 2022.

Disco: 1

STAY Regarde-moi Waf Le chant des colombes XY Aimer à mort Respire encore Centre ville Little Bit Of Love Follow You Don’t Wait Up Dis-moi comment Saute Y’a pas que les grands qui rêvent Le mal des grands boulevards Je viens du Sud Fais-le J’temmènerai J’te pardonne L’année prochaine

Disco: 2

TDB Only YouMon soleil Take My Breath Industry Baby Ma p’tite étoile Pic et pic, alcool et drame Cache cache Petrouchka Sans moi Daddy chocolat Afro Trap Part. 11 (King Kong) Trucs de choses Dinero What You Know Bout Love Bye Bye A Mi Manera Bebeto Te Toca Dilemme

Disco: 3

Pepas

Iko Iko (My Bestie)

Beggin’

Imagine

Les imbéciles

Dollars

Bateaux-Mouches

Heat Waves

Ani Kuni

Hold Me Like You Used To

Arcade

Summer Of Love

Ma soeur

Godlight

Elle était là

Cantate Domino

Fous

River

Rise

Avec un si

Disco: 4

U Are My High In Da Getto C’est Cuit Dancing On Dangerous A Un Paso De La Luna Come With Me Somewhere Over The Rainbow / What A Wonderful World Calabria On The Top Of The World Doss The Summer Is Magic Hear Me Say 1 Day 2 Nights Faded Love Coco-Inna Like The Plug Believe Hosanna The Only Way Yesterday

La compilation M6 Hits 2022 è disponibile nel formato CD audio ed è acquistabile con il Bonus Cultura, perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

M6 Hits 2022 Audio CD – Audiobook

Umsm (Publisher)

Radio Italia Love 2022

Se ami la musica italiana e sei innamorata dell’amore, la compilation Radio Italia Love 2022 fa per te! Due cd pieni di passioni da regalare alla persona che ti fa battere forte il cuore!

Disco: 1

Siamo Qui CRAZY LOVE Cambia Un Uomo Pastello Bianco Come nelle canzoni SAPORE Seta Finché Non Mi Seppelliscono Colibrì perso nel buio Il Boom Milano non esiste

Disco: 2

Vertigine Rubini KUMITE Ora ti canto il mare La più bella Niente Nuvole di zanzare Magari no Guardare giù L’odore Del Mare (feat. Carmen Consoli) Spazio tempo Canzone inutile

La compilation Radio Italia Love 2022 è disponibile nel formato CD audio ed Mp3 ed è acquistabile con il Bonus Cultura, perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

Radio Italia Love 2022 Radio Italia Love 2022

audioCD

Compilation

Audio CD – Audiobook

01/14/2022 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Oltre alle migliori compilation dell’estate 2022, ecco tanti cd di musica italiana da comprare su Amazon!