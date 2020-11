Giusy Ferreri è la cassiera che ha conquistato X Factor (prima) e le classifiche italiane (poi) e il nostro cuore adesso. Tutto merito di quella particolarissima voce che ci ha letteralmente conquistato.

Scopriamo qualcosa in più di quella che è oggi una delle interpreti di maggiore successo nella scena italiana con 5 curiosità inedite sulla cantante.

Chi è Giusy Ferreri?

Al grido di Non ti scordar mai di me e Roma – Bangkok, Giuseppa Gaetana Ferreri è passata agli onori della cronaca per quel timbro di voce che oggi la rende riconosciuta e riconoscibile in tutta Italia.

Non è passato poi così tanto da quando Giusy era una semplice cassiera con il sogno di cantare per vivere. Ma ce l’ha fatta, e anche egregiamente diremmo, visto che oggi ogni suo singolo è un successo.

Ma scopriamo insieme 5 curiosità su Giusy Ferreri che forse non conoscete!

Da cassiera a cantante

Anche se ha sempre amato cantare, la protagonista della musica italiana un tempo per vivere faceva la cassiera: ha svolto questo lavoro per ben 10 anni senza mai vergognarsi.

Vizi e stravizi di Giusy Ferreri

Senza remore alcune, Giusy Ferreri ha confermato di avere alcuni vizi dalla parte sua. Il primo riguarda il fumo e il secondo l’alcol, anche se ha ammesso che gli piaceva bere soprattutto quando era giovane.

Giusy Ferreri e Tiziano Ferro

I due, amici e colleghi, condividono la stessa passione per la musica. In realtà Tiziano Ferro è stato uno dei primi sostenitori della cantante e ha realizzato anche alcuni brani insieme a lei.

Un piccolo problema cardiaco

A 8 anni, la piccola Giusy, ha scoperto di avere un piccolo problema cardiaco che ha affrontato dopo un intervento chirurgico a 21 anni. Sta bene, ma non deve affaticarsi troppo.

La piccola Beatrice

Giusy è diventata mamma. Ha scoperta che sarebbe diventata mamma poco prima la partecipazione a Sanremo: nel 2017 è nata Beatrice.