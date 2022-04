Sei pronto ad acquistare o regalare tutti i cd dei Maneskin? Stiamo parlando della rock band romana rivelazione, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2022 e l’Eurovision Contest 2021 non si è più fermata. Apprezzati in Italia e adorati anche nel resto del mondo, hanno all’attivo un’interessante discografia tutta da scoprire.

I Maneskin sono un gruppo musicale pop rock nato a Roma e diventato popolare prima grazie a X Factor e poi in seguito grazie alle vittorie del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Contest, avvenute entrambe nel 2021. La band è giovane e infatti ha dato alle stampe solo due album in studio. Ma possiamo anche contare su un EP e su 11 singoli, a cui corrispondono altrettanti video musicali.

Il gruppo si è formato a Roma nel 2016 e in pochi anni Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) hanno conquistato tutto il mondo. La popolarità in Italia è arrivata con la partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, dove si sono classificati secondi, firmando un contratto con la casa disografica Sony Music. Con loro hanno pubblicato l’EP Chosen, facendo poi uscire l’anno seguente l’album di debutto “Il ballo della vita”.

Nel 2021 ecco il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano Zitti e buoni con cui hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo e la 65esima edizione dell’Eurovision Son Contest. Oggi sono affermati in tutto il mondo.

Se vuoi ripassare un po’ la loro musica, ecco tutti i cd dei Maneskin da comprare anche su Amazon, dove possiamo anche contare sulla formula Amazon Unlimited Music, per ascoltare, anche dai dispositivi Echo e con Alexa, tutta la musica che amiamo di più.

Teatro D’Ira – Vol I

Il cd “Teatro d’ira – Vol I” è l’ultimo album dei Maneskin, uscito nel 2021. Dopo l’album di esordio “Il ballo della vita”, diventato in breve tempo doppio disco di platino, ecco il primo volume di un progetto più ampio che ci porterà a scoprire lo sviluppo creativo della band e le nuove esperienze. Pubblicato il 19 marzo 2021 per l’etichetta Sony Music e dalla RCA Records nei formati CD, LP, download digitale e streaming, ha già ottenuto quattro dischi di platino.

Sono 8 le tracce contenute:

Zitti e buoni – 3:14

Coraline – 5:00

Lividi sui gomiti – 2:45

I Wanna Be Your Slave – 2:53

In nome del padre – 3:39

For Your Love – 3:50

La paura del buio – 3:29

Vent’anni – 4:13

L’edizione giapponese ha una bonus track, I Wanna Be Your Slave (with Iggy Pop). Il CD audio lo puoi anche acquistare con il Bonus Cultura.

Teatro d’ira Vol. I – Versione Amazon Autografata

Su Amazon, poi, possiamo trovare l’album “Teatro d’ira – Vol I” anche in versione Amazon Autografata. Sempre prodotto da Sony Music, contiene le stesse tracce dell’album, ma in più anche un autografo che sicuramente farà gola a tutti i fan, della prima e dell’ultima ora, della band romana che ha vinto la 71esima e dizione del Festival di Sanremo. L’album è registrato in presa diretta ed è stato scritto interamente dai quattro componenti della band.

Il cd è disponibile nelle versione streaming unlimited, Mp3, CD Audio, Vinile, anche usato.

Il Ballo Della Vita

Invece, il Ballo della vita è il primo album pubblicato dai Maneskin dopo il successo a X Factor, competizione canora dove sono arrivati secondi, dopo il tenore Lorenzo Licitra. Si tratta del primo album in studio del gruppo musicale italiano, pubblicato il 26 ottobre 2018 dalla Sony Music.

Sono 12 le tracce contenute ne Il ballo della vita dei Maneskin:

New Song – 3:33

Torna a casa – 3:50

L’altra dimensione – 2:06

Sh*t Blvd – 3:22

Fear for Nobody – 2:30

Le parole lontane – 3:24

Immortale (feat. Vegas Jones) – 2:31 (testo: Damiano David, Matteo Privitera – musica: Luigi Florio)

Lasciami stare – 2:49

Are You Ready? – 2:33

Close to the Top – 2:18

Niente da dire – 2:36

Morirò da re – 2:37

Il cd è disponibile nelle versione streaming unlimited, Mp3, CD Audio, Vinile, anche usato. Questo articolo è acquistabile con il Bonus Cultura.

Cd Maneskin – Chosen – (2017) (X Factor 2017)

Direttamente da X Factor, invece, ecco il cd dei Maneskin dell’inedito Chosen, con il quale si sono classificati in seconda posizione a X Factor 2017. Prodotto da Sony Music Entertainment Italy e dalla RCA Records, è il primo EP del gruppo musicale italiano, pubblicato l’8 dicembre 2017. Il disco contiene due brani scritti dal gruppo, tra cui il singolo che dà il nome all’album, e cinque cover arrangiate in chiave rock durante la partecipazione al talent show di Sky:

Chosen – 2:42 (testo: Damiano David – musica: Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio)

Recovery – 2:55 (testo: Damiano David – musica: Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio)

Vengo dalla Luna – 3:04 (Diego Perrone, Michele Salvemini) – originariamente interpretata da Caparezza

Beggin’ – 3:31 (Peggy Farina, Bob Gaudio) – originariamente interpretata dai The Four Seasons

Let’s Get It Started – 2:26 (William Adams, Mike Fratantuno, Jaime Gomez, George Pajon Jr., Allan Pineda, Terrence Yoshiaki Graves) – originariamente interpretata dai Black Eyed Peas

Somebody Told Me – 2:41 (David Keuning, Mark Stoermer, Ronnie Vannucci, Brandon Flowers) – originariamente interpretata dai The Killers

You Need Me, I Don’t Need You – 3:30 (Ed Sheeran) – originariamente interpretata da Ed Sheeran

Chosen è disponibile su Amazon nelle versioni CD Audio e vinile, anche usato o da collezione.

Cd MANESKIN – Chosen – Il Ballo Della Vita – Teatro D’Ira – Vol. 1 (3 Cd X Factor) (2017-2018-2021)

Infine, ecco il cofanetto che contiene Chosen, Il Ballo della vita, Teatro d’ira – Vol I, per un regalo speciale da fare per ripercorrere la storia della band romanda dalla partecipazione nel 2017 a X Factor alle vittorie nel 2021 al Festival di Sanremo e all’Eurovision Contest, a cui sono seguite partecipazioni ai più importanti festival internazionali (oltre che l’apertura di un concerto dei Rolling Stones a Las Vegas). Il cd audio, prodotto da Sony Music Entertainment Italy, contiene tutti gli album della band!

