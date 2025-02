Allerta meteo, scuole chiuse per maltempo nella giornata di giovedì 13 febbraio: l’elenco aggiornato dei comuni interessati

Scuole chiuse domani in vari comuni della Toscana a causa dell'allerta meteo arancione. Resteranno chiusi istituti superiori a Grosseto e scuole di ogni grado in diverse località.

L’Italia si prepara ad affrontare un’altra giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con particolare attenzione rivolta alla Toscana. Diversi comuni della regione hanno già annunciato la chiusura delle scuole per giovedì 13 febbraio, in risposta all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile. Questo provvedimento ha come obiettivo principale quello di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Le chiusure scolastiche, decise in base alle previsioni meteorologiche, sono state attuate per prevenire rischi legati a maltempo, che potrebbe manifestarsi con forte vento, piogge intense e possibili allagamenti. È importante sottolineare che i giorni di lezione persi a causa di tali emergenze non saranno recuperati, seguendo le normative stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per le situazioni di forza maggiore. Pertanto, anche se le scuole non raggiungono i 200 giorni di lezione, l’anno scolastico rimane valido.

Scuole chiuse domani in Toscana: l’elenco dei comuni

Per quanto riguarda la Toscana, domani, giovedì 13 febbraio, le scuole saranno chiuse nel comune di Grosseto. Tuttavia, non tutti gli istituti rimarranno chiusi: solo le scuole superiori seguiranno questa disposizione, come stabilito dal piano di protezione civile, al fine di ridurre al minimo i rischi legati agli spostamenti. Anche nel comune di Orbetello si registrano chiusure delle scuole.

In aggiunta, le lezioni saranno sospese in tutti gli ordini e gradi di scuola nei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Bibbona e Cecina, situati nella provincia di Livorno. Le scuole rimarranno chiuse anche a Guardistallo e Riparbella, nella provincia di Pisa. Questa situazione riflette un’attenzione particolare verso la sicurezza pubblica e il benessere degli studenti, in un contesto di emergenza climatica.

Con l’evolversi della situazione, si invita la popolazione a rimanere informata e a seguire gli aggiornamenti provenienti dalle autorità locali. Le decisioni di chiusura sono prese in considerazione delle previsioni e delle condizioni meteorologiche attuali, e altre località potrebbero seguire l’esempio di quelli già citati. Sarà fondamentale monitorare le comunicazioni ufficiali per eventuali modifiche o aggiustamenti nelle decisioni riguardanti le scuole.