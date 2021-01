Conosci poco di finanza personale? Ecco il nuovo romanzo di Rino Leo

Grazie all’intuizione di un ex bancario e due lauree alle spalle, potrai imparare le basi e alcuni segreti della finanza personale.

Come? Tramite un romanzo.

Rino Leo, dopo aver conseguito due lauree (una in economia e un’altra in Finanza), ha lavorato per più di 10 anni in banca. Ora ha deciso di mettere le sue conoscenze al servizio di tutti, attraverso il sito finanzafacile.net e ideando un metodo per spiegare la finanza senza dover leggere manuali noiosi e complicati.

Sta infatti scrivendo un romanzo che, attraverso il racconto di una storia accattivante, spiega tutti i concetti finanziari più importanti in modo estremamente semplice.

Abbiamo avuto il piacere di ospitare Rino, che ci ha parlato del suo libro e spiegato perché è così importante avere una conoscenze base di finanza.

Redazione: Innanzitutto Rino Perché hai deciso di fare un progetto che avvicinasse tutti al mondo della Finanza

Agli inizi della mia carriera in banca, ho lavorato per diverso tempo in cassa per poi passare a fare consulenza finanziaria. Quindi mi interfacciavo quotidianamente con i clienti, a cui spesso chiedevo quale fosse la differenza tra azioni ed obbligazioni. Rimanevo sempre impressionato dal fatto che quasi nessuno sapesse rispondere a questa domanda.

Eppure la differenza è davvero semplice: quando acquisti le azioni compri un pezzo di una società, quindi diventi socio di un’azienda, mentre quando compri obbligazioni stai prestando soldi.

Questo concetto così semplice non ha quasi mai trovato risposta tra i miei clienti e, spesso, si trattava di persone che avevano investito centinaia di migliaia di euro in azioni e obbligazioni, senza saperne però la differenza.

Quindi a molte persone manca una cultura finanziaria di base e sembra che questo sia un trend, purtroppo, in crescita in Italia. Cosa può fare chi vuole capirne di più sul mondo della finanza?

Se adesso decidi di informarti su come funziona la finanza e cosa fare per non farti fregare, che fai?

Cerchi, ovviamente, un manuale di finanza, ma ci vuole un bel coraggio a leggere dei libri noiosi che sono difficili da capire e mettere in pratica.

Quindi a mio parere la colpa è proprio di chi si occupa di investimenti che non è stato in grado di semplificare concetti, apparentemente complessi, per renderli comprensibili a tutti. Alla fine il risultato è che le persone non sanno neanche la differenza tra azioni e obbligazioni.

Perché le persone dovrebbero capire la finanza con un romanzo?

Leggere una storia, ovviamente se fatta bene, è bello e divertente e poi i racconti permettono di memorizzare meglio i concetti.

Le vicende del personaggio protagonista del libro resteranno impresse nella memoria dei lettori che potranno applicare i concetti appresi quando si ritroveranno ad affrontare problematiche simili nella vita di tutti i giorni.

È possibile prenotare il libro?

Il romanzo è in fase di scrittura ed è possibile preordinarlo sul sito Eppela, una delle principali piattaforme di raccolta fondi in Italia.

Solo in questa fase sarà possibile avere il libro ad un prezzo più basso rispetto a quello di copertina quindi conviene approfittarne.

Rino Leo ha creato un video per i lettori di Bigodino.it con un saluto a tutti i lettori e per riassumere velocemente il progetto.

Ecco il video:

Per sostenere il progetto di Rino Leo invece clicca qui