Forte scossa di terremoto nel sud Italia: risveglio burrascoso

Ancora forte spavento nella nostra penisola che sembra essere bersagliata non solo da un maltempo che sta interessando tutte le regioni del nord Italia, ma anche da uno sciame sismico al sud. Il nostro paese è attualmente diviso in due, da un lato piogge, vento e rischio frane, dall’altro scosse di terremoto che stanno colpendo alcune zone della Campania. Solo nella mattinata di oggi si sono registrate più di 5 scosse di terremoto in una zona ben precisa, i Campi Flegrei.

Terremoto Pozzuoli

Questa mattina intorno alle 10.00 la terra ha iniziato a tremare nei Campi Flegrei. Le scosse sono iniziate durante la notte ed hanno raggiunto la loro intensità massima pochi minuti fa. Infatti l’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato diverse scosse di terremoto con epicentro a Pozzuoli. Solo tra le 10.00 e le 10.08 sono 5 le differenti scosse chiaramente percepite dalla popolazione.

Terremoto Pozzuoli

Già nella scorsa settimana, una scossa di terremoto aveva allertato la popolazione e le istituzioni che prontamente hanno informato le persone ed attivato i protocolli previsti. Fortunatamente non si erano registrati danni a persone o edifici. Nella mattina di oggi, 3 marzo, per ben 5 volte la terra ha tremato. Tutte le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione. Vista la scarsa profondità dell’epicentro, solo 200 metri, il terremoto è stato avvertito anche nella zona ovest di Napoli.

La scossa con maggiore intensità si è registrata intorno alle 10.01 con un’intensità di 3.4 sulla scala Richter ed una profondità di 2,94km. Gli abitanti sono stati prontamente avvertiti dalle istituzioni che hanno attivato tutti i protocolli. Già nella serata di ieri 2 marzo, la terra aveva tremato sempre nelle stesse zone. I Campi Flegrei fanno parte di un territorio particolarmente sismico dunque la popolazione è aggiornata ed istruita. Il comune di Pozzuoli fa sapere tramite social che, per ogni segnalazione ed aggiornamento, si deve far riferimento a Protezione Civile e Polizia Municipale oltre che all’Osservatorio Vesuviano.