Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Luis Molteni, il Danny Devito italiano aveva 74 anni

È con profondo dolore che il mondo dello spettacolo italiano piange la perdita di Luis Molteni, indimenticabile attore e caratterista, noto per il suo talento straordinario e la sua somiglianza con il celebre Danny DeVito. All’età di 74 anni, Molteni ci lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di ruoli iconici e interpretazioni che resteranno vive nei cuori degli spettatori.

La sua carriera cinematografica è stata caratterizzata da una serie di collaborazioni con alcuni dei registi più rinomati del panorama italiano. Il suo debutto sul grande schermo avvenne nel lontano 1980 grazie a Maurizio Nichetti con il film “Ho fatto splash”, seguito da una serie di successi come “Domani si balla”, “Ladri di saponette” e “Luna e l’altra”.

Tuttavia, è stato soprattutto nei panni del caratterista che Molteni ha saputo distinguersi, regalando al pubblico interpretazioni indimenticabili in pellicole di grande successo come “Nero” di Giancarlo Soldi, “Perdiamoci di vista” e “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone, e “Pinocchio” di Roberto Benigni, dove ha dato vita all’Omino di burro.

ADDIO A LUIS MOLTENI ❤️

Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito “de noantri”, il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema.

Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì.

Tu intanto, caro Luis, goditi il viaggio.

I tuoi amici del @NUOVOIMAIE pic.twitter.com/xWWmtSfr3e — NUOVO IMAIE (@NUOVOIMAIE) February 28, 2024

Ma il suo talento non si è limitato al grande schermo. Molteni ha lasciato il segno anche nel mondo teatrale, con partecipazioni memorabili in spettacoli come “Il principe abusivo”, accanto ad Alessandro Siani e Christian De Sica, dimostrando una versatilità artistica che ha conquistato il pubblico e la critica.

L’eredità artistica di Luis Molteni continuerà a vivere attraverso le sue indimenticabili performance e il suo contributo immortale all’arte cinematografica italiana. Che la sua passione per il cinema continui a ispirare e a incantare le generazioni future, mentre il ricordo di questo grande artista rimane indelebile nella memoria collettiva.