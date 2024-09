Nuova ondata di maltempo in Italia, è allerta per la giornata di lunedì 23 settembre: le Regioni a rischio

Meteo: da lunedì torna il maltempo con allerta arancione in Emilia-Romagna e gialla in 11 regioni

Da lunedì 23 settembre, un’ondata di maltempo colpirà l’Italia da nord a sud. Una depressione di origine atlantica porterà piogge e temporali da Nord-Ovest, estendendosi poi sul resto del Paese, con particolare attenzione alle aree del versante tirrenico. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per l’Emilia-Romagna e allerta gialla per altre 11 regioni.

Emilia Romagna piegata dal maltempo: altre 11 regioni a rischio temporali

In Emilia-Romagna, l’allerta arancione, diramata per rischio idraulico nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, vede le piene dei fiumi ancora in condizioni critiche. È attesa una perturbazione che potrebbe causare temporali intensi, in particolare lungo l’Appennino, con potenziali frane e innalzamenti dei livelli idrometrici nei fiumi minori.

Le piogge interesseranno anche altre regioni, con allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in diverse aree della Lombardia, Lazio, Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Toscana, Marche, Puglia, Basilicata e Sicilia. Le autorità raccomandano alla popolazione di prestare attenzione ai fenomeni meteo, evitare zone a rischio esondazione e mettere in sicurezza oggetti e strutture mobili.

Le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare progressivamente entro le 48 ore successive. Le autorità continuano a monitorare la situazione e hanno predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, insieme ad Arpae E-R, monitorerà l’evoluzione del maltempo, predisponendo misure di presidio e attivando sale operative. La regione Emilia-Romagna invita a consultare l’allerta meteo sul sito ufficiale e i canali social. In Lombardia, è stata emessa un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Il Comune di Milano richiama i cittadini ad evitare le aree a rischio esondazione, i sottopassi e di prestare attenzione a strutture come impalcature e tende. Si invitano tutti i cittadini a mettere in sicurezza gli oggetti che potrebbero arrecare danni in caso di forte vento.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha avvertito la popolazione con un post sui social.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile è attivo per monitorare il maltempo e coordinare eventuali interventi. I cittadini possono ricevere aggiornamenti sui rischi meteorologici registrandosi al sistema di allerta della Protezione Civile o scaricando l’app gratuita.