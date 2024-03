Previsioni meteo: addio primavera, weekend con pioggia: le regioni colpite

Maltempo sull'Italia per la domenica delle Palme, forti venti e piogge attesi in tutta la penisola

In questi giorni, in quasi tutta la nostra penisola il sole è tornato a splendere. In molte regioni si sono registrate temperatura leggermente superiori alla media stagionale. In molti hanno creduto che la primavera fosse ormai arrivata, ma come spesso avviene il meteo cambia rapidamente. E proprio nei prossimi giorni, assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul nostra paese, con pioggia e vento forte.

Maltempo in Italia

Vediamo nel dettaglio le zone interessate. Oggi 21 marzo, in diverse zone del nord Italia, il meteo ha già iniziato a mutare con piogge sparse. Nella giornata di domani, venerdì 22 marzo, nel nord Italia arriverà un perturbazione che porterà pioggia. In diverse regioni del nord Italia, tra cui il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, sono previste forti piogge con carattere temporalesco. Questa perturbazione sarà caratterizzata anche da forti venti che, nelle regioni costiere, porteranno a mari mossi. Inoltre, si sposterà rapidamente sulle regioni centrali e meridionali, dove sosterà anche per il fine settimana.

Quindi, dopo un inizio settimana all’insegna del sole e della primavera, il weekend sarà all’insegna della pioggia e del vento. Infatti si attende un peggioramento importante nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo in gran parte della penisola, soprattutto al nord. Vista la rapida successione di queste perturbazioni che causeranno anche importanti sbalzi termici, i meteorologi non escludono la possibilità di fenomeni intensi con locali grandinate.

Pioggia

Dopo queste piogge attese per la domenica delle palme, la settimana di Pasqua vedrà un ulteriore peggioramento. Infatti secondo le previsioni, almeno fino al 28 marzo giovedì Santo, l’Italia sarà di nuovo al centro di una perturbazione, con piogge, venti e temperature in discesa. Per il fine settimana di Pasqua, la perturbazione potrebbe allentare la morsa sul nostro paese, concedendoci una pausa dalla pioggia.