Ritrovata Antonella di Massa, ora parlano i giornalisti che hanno trovato il corpo: “Uno choc, non pensavamo…”

Nella giornata di oggi, purtroppo, è stato ritrovato il corpo senza vita di Antonella di Massa. La donna di 51 anni era scomparsa il 17 febbraio a Ischia. A ritrovare il corpo della donna sono stati due inviati di “Chi L’ha Visto?”, che stavano seguendo le indagini per provare a rintracciare la donna. Oggi, mentre si trovavano nella zona dell’ultimo avvistamento della cinquantunenne, la terribile scoperta. Inutile dire che i giornalisti sono rimasti choc per il ritrovamento del cadavere.

Antonella Massa, donna di 51 anni e madre di due figlie, residente a Casamicciola, a Ischia, era scomparsa dal 17 febbraio dell’anno corrente. Subito sono partite le indagini per provare a ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e sul posto sono intervenuti due inviati del programma, Francesco Paolo Del Re e Marco Monti. Proprio loro, nella giornata di oggi, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Antonella Massa.

I giornalisti, come da prassi, stavano ricostruendo gli ultimi spostamenti della donna, partendo dall’ultimo luogo dove la donna era stata vista, ovvero nella piazza di Succhivo dove la donna aveva parcheggiato la sua auto. Da quel momento si perde ogni sua traccia. Proprio per capire queste dinamiche, i due inviati di “Chi L’ha Visto?” hanno posto domande agli abitanti e cercato nella zona possibili indizi.

Ciò che non pensavano di trovare era il corpo senza vita di Antonella Massa. Queste le parole di Del Re e Monti:

“Onestamente non ci aspettavamo un esito così drammatico di questa vicenda, siamo rimasti scioccati. La nostra speranza era quella che Antonella avesse lasciato l’isola da sola con un traghetto, non ci aspettavamo che fosse morta”.

Il corpo, rivenuto in un terreno provato a Succhivo, frazione di Serrara Fontana, era adagiato sotto un albero e come riportano i due inviati, vicino era adagiato un sacco nero. I giornalisti hanno poi aggiunto:

“Anche noi, come hanno fatto tutti in questi giorni, siamo entrati in quella proprietà privata, sotto degli alberi di arance, abbiamo trovato il corpo senza vita di Antonella. La cosa strana è che in quel pezzo di terra era entrata un sacco di gente ma nessuno aveva notato il corpo della donna.”