“Sei sempre stato l’eccezione alla regola, il cuore oltre l’ostacolo…” Intera comunità in lutto per la prematura scomparsa di Marco, aveva solo 37 anni. Dove e cosa è successo

Quando nel lavoro che si svolge si mette amore e passione, le persone con cui si entra in contatto notano questo e lo ricordano. Proprio per questo, quando queste persone scompaiono la comunità, sia lavorativa che cittadina, si stringe per rendere omaggio. Tutto ciò è accaduto a Tivoli oggi pomeriggio quando la comunità ed i familiari hanno salutato per l’ultima volta il DottorPet, stimato veterinario di 37 anni.

DottorPet

Marco Petrini, conosciuto da molti con il nome utilizzato su i social di DottorPet ha lasciato questo in modo davvero troppo presto. Oggi a Tivoli la famiglia, la comunità e gli amici hanno salutato questo splendido veterinario per l’ultima volta. Laureato a Teramo, ha coronato il suo sogno che aveva fin da bambino. Il suo amore per gli animali ha origini lontane, sfociando alla fine in un mestiere che praticava con amore e passione.

Dopo una lunga malattia, sabato si è spento all’ospedale Umberto I di Roma, circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici. Purtroppo, la malattia che lo ha colpito ha avuto la meglio, ma questo non gli ha impedito di continuare a lavorare. Infatti, dopo la sua specializzazione in animali esotici, si è trasferito nella clinica veterinaria di Guidonia.

Grazie alla sua simpatia ed il suo amore per tutti gli animali, su i social Marco aveva ottenuto 70mila follower. In molti hanno mandato messaggi di cordoglio e tristezza, e tra questi, risalta quello del suo datore di lavoro che scrive:

“Sei sempre stato l’eccezione alla regola, il cuore oltre l’ostacolo, il paroliere della serata. Vorrei che tutti sapessero che profondità umana c’era sotto la corazza da istrione che ti eri finemente costruita addosso. Tu con i tuoi tormentoni, le frasi fatte, le intuizioni, i versi, gli anatemi, le espressioni ridicole, le facce buffe da star scanzonata, il viso da bambinone e la voce da Alberto Sordi, i modi dolci in un corpo da omaccione, la sete di vita, la voglia di entrare nel cuore di tutti”

Il Dottor Marchetti, a Roma Today, racconta come nessuno oltre ai suoi familiari, sapesse realmente lo stato di salute di Marco Petrini, al punto che pensavano fosse riuscito ad uscirne. Purtroppo per il DottorPet e la sua famiglia, il male ha vinto, ma ha lasciato un enorme amore e rispetto che non verrà mai dimenticato ne dagli amici ne tantomeno dei pazienti.