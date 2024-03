Tragico infortunio durante il match Cosenza-Catanzaro: “Mesi di riabilitazione prima di rivederlo in campo”

Ogni tipologia di sport è fondamentale visto che ci insegna il rispetto delle regole e la socializzazione. Per molte persone praticare uno sport è vitale, poiché rappresenta una valvola di sfogo. Per molti però non si tratta di mera attività fisica, ma di lavoro vero e proprio e, proprio come in ogni lavoro, avvolte avvengono degli infortuni. Proprio come è successo ieri al guardalinee di Cosenza-Catanzaro, l’uomo si è rotto tutti e due i tendini rotulei delle ginocchia.

Partita Cosenza-Catanzaro

Durante la giornata si ieri, come da programma, si sono disputati diversi incontri calcistici. Le squadre coinvolte, sia di serie A che B, hanno affrontato le partite previste da campionato secondo gli schemi. Ma, proprio durante uno di questi incontri, un tragico infortunio si è verificato nei campi di calcio. Durante la partita Cosenza-Catanzaro si sono verificati una serie di infortuni, anche se il peggiore ha riguardato il guardalinee della partita.

L’azione che ha portato all’infortunio

Il professionista è entrato in campo insieme ai suoi colleghi e ai giocatori e la partita è iniziata e tutto si è svolto come previsto. Tutino, attaccante del Cosenza, al 10′ minuti è stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare. Ma, al trentesimo minuti di gioco, è accaduto qualcosa: un’azione sulla fascia, prontamente seguita dal guardalinee che prontamente ha segnalato un fallo. Ma è proprio in quel momento che l’uomo è caduto rovinosamente a terra. Nessun contatto con i giocatori, solo una caduta autonoma.

Gravissimo infortunio per il guardalinee

In un primo momento, tutti si sono concentrati sulle proteste dei giocatori e nessuno si è accorto del guardalinee in terra. Immediati sono stati i soccorsi che da subito hanno considerato la situazione come grave. Il guardalinee è stato trasportato fuori dal campo in barella e, sia i giocatori che il pubblico lo hanno accompagnano con un caloroso applauso. Dopo la partita è arriva la conferma, rottura del tendine rotuleo su entrambe le ginocchia. La stagione lavorativa del professionista può considerarsi conclusa; lo potremmo rivedere la prossima stagione dopo che avrà effettuato mesi di terapie e riabilitazione.