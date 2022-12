Alessia Marcuzzi mostra le gambe piene di lividi sui social: ecco cosa è successo

Nel corso dell’ultimo periodo, Alessia Marcuzzi è alle prese con i preparativi per il suo nuovo programma Boomerissima, il quale andrà in onda sulle reti Rai a partire dal mese di gennaio. Tuttavia, di recente la celebre conduttrice si è mostrata sui social con le gambe piene di lividi. Alla luce di questo, numerosi sono stati i fan che si sono preoccupati. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social attraverso cui piace condividere momenti della propria quotidianità e professione con tutti i suoi fan. Di recente, la showgirl romana è costantemente impegnate con le prove per il debito del suo nuovo reality show, Boomerissima.

La prima puntata del programma si avvicina e la conduttrice sta curando tutto nei minimi dettagli affinché non ci siano inconvenienti. Tuttavia, di recente, lei stessa si è resa protagonista di un piccolo incidente il quale le ha causato numerosi lividi sulle gambe.

L’ex moglie di Francesco Facchinetti si sta allenando dietri le quinte e il motivo dei suoi lividi sarebbero le performance di ballo. A rivelarlo è stata lei stessa pubblicando una serie di foto sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Volevo essere ballerina, volevo essere tommasina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Boomerissima: il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Boomerissima è il nuovo programma di Alessia Marcuzzi il quale andrà in onda sulle reti Rai a partire dal mese di gennaio 2023. Il format metterà a confronto generazioni diverse con lo scopo di far divertire il pubblico. Inoltre, così come rivelato dalla conduttrice, sarà diviso in tre parti: