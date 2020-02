Alex Belli ha confessato il suo desiderio di diventare papà: “spero succederà entro il 2020” Il famoso attore ha confessato il suo desiderio di diventare papà: "vogliamo che succeda entro il 2020". Ed ha anche svelato il motivo principale del suo divorzio

Il famoso attore Alex Belli è stato intervistato dalla nota rivista “Chi” ed ha confessato il suo desiderio di diventare papà. La sua relazione con Delia Duran, gli ha dato stabilità e gli ha fatto capire quali sono le cose importanti che adesso vuole nella vita. Alex e Delia, ultimamente, hanno affrontato insieme anche uno spiacevole episodio. Sono stati aggrediti e dopo le varie denunce, è passato tutto in mano alla Procura.

L’attore ha confessato che preferisce non parlare di questo argomento ed ha continuato a sottolineare il suo desiderio di diventare padre.

Ha confessato di averne parlato con Delia e di aver capito, insieme, di essere pronti e di voler fare questo passo entro la fine del 2020. Ha confessato che il loro amore è meraviglioso e che quella con la Duran, è la seconda storia importante della sua vita.

Sì, perché come tutti sanno lo scorso 2013, il famoso attore Alex Belli si è sposato con Katarina Raniakova ed ha confessato che il motivo della loro rottura, è stato proprio il fatto di non riuscire ad avere figli.

“Non lo avevo mai detto prima d’ora, ma il fatto di non essere riusciti a diventare genitori è stata la causa del fallimento del matrimonio. Ci abbiamo provato ma non ha funzionato, i traumi non sono stati indifferenti e gli strascichi sono stati dolorosi”, ha raccontato Alex.

Adesso spera di riuscire a coronare questo sogno di diventare papà, insieme alla compagna Delia e di allargare insieme a lei la famiglia.

Vogliono riuscirci entro il 2020, quindi tutti sono in attesa dell’arrivo della lieta notizia che Delia Duran sia in dolce attesa!

La maggior parte ricorda Alex Belli per aver interpretato Jacopo Castelli nella soap opera in onda su canale 5, CentoVetrine e per la sua movimentata vita amorosa.

Dopo il divorzio con sua moglie e l’inizio della relazione con Delia, il noto attore ha avuto un’altra relazione di due anni con la modella Mila Suarez.