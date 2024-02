Angelina Mango insultata, “Sei solo una RACCOMANDATA!”

Angelina Mango, figlia del compianto Pino Mango, ha vinto il Festival di Sanremo 2024. La sua vittoria ha scatenato polemiche sui social, con i fan di Geolier, arrivato secondo, che l’hanno accusata di essere raccomandata e di aver rubato la vittoria.

I fan di Geolier hanno inondato i social di insulti e offese nei confronti di Angelina Mango, augurandole persino le peggiori cose. Le accuse sono state pesanti, con commenti come “raccomandata”, “la tua canzone fa cagare”, “vittoria rubata”, “putt…” e “brutta come poche”.

La polemica è nata dal fatto che Geolier ha ottenuto il 60% dei voti da casa, mentre Angelina Mango solo il 16%, ma ha vinto grazie ai voti della sala stampa e delle radio. I fan di Geolier ritengono che la vittoria di Angelina Mango sia stata ingiusta e che il loro beniamino sia stato penalizzato.

Angelina Mango non ha ancora risposto alle accuse, ma è probabile che lo faccia nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Nel frattempo, la polemica continua a infuriare sui social e non sembra affatto placarsi.

Stesse polemiche sono avvenute però nei giorni precedenti, in particolare nella serata delle cover che ha visto trionfare Geolier e un secondo posti di Angelina. Anche in quel caso la votazione non è stata ritenuta corretta da molte persone.

A scatenare le polemiche soprattutto le teorie per cui a Napoli sono state fatte numerose “attività di marketing” per far vincere a tutti costi il loro beniamino.

Anche Annalisa sembra essere rimasta male per non aver vinto il primo premio di uno dei Festival più importanti della musica italiana. Senza dubbio, non si può di certo accontentare tutti. Saranno comunque i prossimi mesi ad essere decisivi per la valutazione del successo delle canzoni, non è detto infatti che gli ultimi posti non possano diventare un hit: l’abbiamo già visto accadere con Tananai che, due anni fa, arrivò ultimo con una delle canzoni più ascoltate dell’estate successiva.