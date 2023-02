Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore? Weekend a Parigi con un uomo misterioso

Nuovo amore per Anna Tatangelo? La cantante si troverebbe a Parigi con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Dopo Gigi D’Alessio e il flirt con Livio Cori, per la Tatangelo potrebbe esserci una nuova persona nella sua vita.

Gli indizi arrivano tutti dai social come spesso accade negli ultimi anni. Anna ha pubblicato diversi scatti di pietanze ma i piatti sono sempre stati due. Con chi sta condividendo la vacanza parigina? In molti hanno pensato ad un nuovo flirt per la cantante ignorando il fatto che potesse trattarsi di un amico o di un membro della sua famiglia.

Fonte: web

Ma se si fosse trattato di una persona innocua allora la cantante l’avrebbe tranquillamente mostrata nelle storie o menzionata, invece no, ha voluto mantenere sempre un certo riserbo su chi l’accompgnasse.

Ebbene il possibile scoop sulla nuova fiamma della Tatangelo è arrivata dall’esperta di gossip Deianira Marzano che su Instagram ha ricevuto una segnalazione che sembrerebbe svelare la misteriosa identità.

Si tratterebbe del modello Mattia Narducci che dividerebbe lo stesso albergo di Anna Tatangelo e l’indizio arriva proprio dai luoghi registrati da entrambi nelle storie Instagram. Ma non solo perché Deianira ha anche pubblicato quella che potrebbe essere la prima foto pubblica insieme tra Anna e Mattia. Uno scatto che li vede seduti ad un tavolo di un locale uno di fronte all’altro.

Su Mattia non si hanno molte notizie, si sa che è un modello che ha sfilato per diversi marchi importanti di moda come Dolce & Gabbana, Guess, passando per Cucinelli, Versace e Giorgio Armani. Per ora ovviamente nessuno della coppia ha voluto commentare il flirt.

Probabile che i due si stiano ancora conoscendo e non vogliono correre troppo rendendo pubblica la relazione. D’altronde Anna Tatangelo viene da una rottura con Livio Cori abbastanza recente e da quel momento la cantante si è dedicata soltanto al figlio Andrea.