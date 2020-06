Chi è Giulia Belmonte? Conosciamo meglio la fidanzata di Stash dei The Kolors Stash, il frontman dei The Kolors, diventerà papà ed il gossip è subito esploso: chi è la fidanzata? Si chiama Giulia Belmonte, ecco cosa sappiamo di lei

Il cantante dei The Kolors, Stash diventerà papà: dopo l’annuncio il gossip è esploso e tutti si sono chiesti chi è la fidanzata del cantante sempre così riservato. La giovane si chiama Giulia Belmonte ed ecco cosa sappiamo di lei

Biografia e carriera

Giulia Belmonte nasce il 13 agosto del 1995, è molto giovane, ma a 24 anni ha già una carriera da far invidia: la ragazza è entrata nel mondo dello spettacolo da giovane, a soli 18 anni infatti partecipa a Miss Italia e conquista la fascia di Miss Abruzzo.

Oltre alla bellezza mozzafiato che le ha concesso di vincere diversi titoli di bellezza, la giovane ha una brillante carriera accademica, si è laureata in Scienze della Comunicazione e ha proseguito con la professione di giornalista pubblicista.

La giovane si specializza in diversi ambiti del giornalismo, spaziando in diversi campi tra cui la storia, la tecnologia, e l’archeologia. Ha lavorato anche per il programma Storia e misteri su Telenova accanto ad Aristide Malnati, grazie al ruolo da inviata nella trasmissione ha viaggiato per tutta Italia.

Nel 2019 è stata ospite fissa nel programma Novastadio, per una rete locale lombarda occupandosi anche ampiamente di sport. Infine, la ragazza è stata protagonista del video musicale di Benji e Fede, “Dove e Quando”.

Instagram

Oltre alla ricca carriera televisiva la ragazza è una vera influencer: sui social conta più di 100k follower, ma è molto riservata. Oltre alle tantissime storie in evidenza dei suoi viaggi, non ha mai pubblicato foto con il fidanzato.

Solo dopo l’annuncio in diretta tv, Giulia Belmonte ha pubblicato una storia con l’ecografia del piccolo: la stessa che ha postato proprio Stash. Ormai i due non si possono più nascondere, anche se, non è chiaro come la ragazza abbia conosciuto il 32 enne.