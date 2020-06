View this post on Instagram

Momento dei ringraziamenti: •@confettiepopcorn: per l’organizzazione e la realizzazione del matrimonio! •@graziedeifioriatelier: loro fecero il primo mazzo di fiori che regalai a Carlotta 4 anni fa. Si innamorò di me, ci siamo tutti innamorati delle loro composizioni floreali che hanno accompagnato tutto il matrimonio. •@ilmk : sono stati il catering di Modena Park e non ho trovato una sola persona che ieri abbia detto “quello non era buono”. Sono stati eccezionali, simpatici, disponibili e bravi. Sorrisi sinceri che fanno bene. •@radiosataservice: questi ragazzi abbinano una gran voglia di regalarti un sogno a un modo di fare che va oltre al lavoro. Empatia e gentilezza dopo la prima stretta di mano e capisci che davanti non hai una persona che vuole approfittarsene ma una famiglia che vuole rendere magico quel giorno. Il loro impianto audio, luci e proiezioni sulla Villa sono state l’attrazione principale della festa. •@annalisabombarda: una fotografa che con i sorrisi e un animo buono è riuscita a far star tranquillo anche uno come me che odia fare le foto. Insieme a Virginia formano una coppia di donne da far invidia alle Veline! •@palazzostella: La signora Marina che la gestisce è meravigliosa, è stata disponibile a trattare per qualsiasi cosa volessimo rendendosi disponibile in ogni momento. Il Palazzo è una meraviglia. •@gloriaturrini: una voce pazzesca, simpatica e disponibile insieme ai suoi musicisti. Tra l’altro di grande qualità. Ha movimentato la serata danzante con la sua voce incredibile. •@kenzobo: parrucchiere di fiducia della sposa. Purtroppo il mio parrucchiere e non posso trattarlo 😂 •Diego Spagnoli: lui e i presenti sanno. Grazie Diego e grazie Giovanna. •@grazianodellanebbia: IL DJ. “Il” in maiuscolo perché con la selezione 90/00 ci ha fatto ballare per quattro ore senza mai farci fermare. Simpatico, bravo, elegante e pure bello. •@mrfala: “lorenz ma chi è il ragazzo che fa il vocalist?”, “ma non avevi detto che c’era il vocalist, è pazzesco questo mix dj/vocalist”. Non era previsto ma in lui vive ancora l’animo del Vocalist che lo ha portato in giro per Bologna e l’Europa qualche anno fa. Altri nei commenti!