Chi è Roberto Zappulla? Conosciamo meglio il marito di Maria Teresa Ruta

Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip, stanno insieme dal 2006 e si sono uniti in matrimonio nel 2015.

Se di Maria Teresa si sa tutto o quasi, poco si sa dell’uomo che le sta accanto da quindici anni. Conosciamolo meglio.

Roberto Zappulla, chi è?

Classe 1963, Roberto Zappulla nasce a Siracusa, ed è un produttore musicale. Suo fratello, Carmelo, è un cantante e attore neo melodico. Nel corso della sua carriera, Roberto ha anche curato le musiche per svariati programmi televisivi.

Naturalmente non poteva mancare l’occasione di lavorare con Maria Teresa, che è avvenuta per il programma Missione Relitti del 2014, dove Zappulla curava per l’appunto le musiche.

Maria Teresa racconta

Durante il corso del Grande Fratello Vip, Maria Teresa ha parlato della sua storia d’amore con Roberto che è iniziata dopo la fine del primo matrimonio con Amedeo Goria e che continua ad andare a gonfie vele, nonostante la coppia avesse voluto un figlio, che non è arrivato.

“- La verità, rivela la Ruta, è che abbiamo fatto delle rinunce. Lui desiderava tanto un figlio da me, ci abbiamo provato tanto, poi ho fatto delle cure e ci abbiamo riprovato, non è andata bene”.

E ancora: -” Sapevo che ci teneva tanto. Avevamo organizzato una inseminazione artificiale all’estero, il giorno prima gli ho detto che non me la sentivo. Lui mi ha detto ‘Ti amo lo stesso, non ti preoccupare’“.

La Lettera

Roberto, vedendo che Maria Teresa durante il GF si preoccupava di essere stata una cattiva madre, ha scritto una lettera per rassicurarla. “Non sei la mamma che ha abbandonato i figli. Nonostante i tuoi tanti impegni lavorativi non hai mai fatto mancare nulla a nessuno dei due”.

E ancora: -“Sei stata una madre che c’è sempre stata, che ha dato ogni tipo di supporto, in tutti i sensi. Non sono qui per difenderti, ma per ricordarti la madre meravigliosa che sei. Non hai nessun motivo per sentirti in colpa, nessuna ragione: non raccontare quello che non sei, sentiti libera di dire la verità“.