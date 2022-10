Come era Antonino Spinalbese da adolescente? Sul web spunta una foto inedita

Senza alcuna ombra di dubbio Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più popolari della settima edizione del Grande Fratello Vip. Venuto alla ribalta nel mondo delle spettacolo per la sua relazione con Belen Rodriguez, l’ex parrucchiere aveva un aspetto completamente diverso prima di diventare famoso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Classe 1995, Antonino Spinalbese è un “imprenditore creativo”, così come lui stesso si è definito nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip. L’uomo ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo grazie alla relazione con Belen Rodriguez da cui è nata una bellissima bambina, Luna Marì.

Anche se si è trattato di una relazione durata poco, il loro amore è stato molto travolgente. Ex parrucchiere, al Grande Fratello Vip si è designato come un “imprenditore creativo“. Ma lo avete mai visto da ascolescente? Sul web è spuntata una foto che lo ritrae prima che diventasse famoso.

Qualche hanno fa, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez aveva un aspetto completamnte diverso rispetto ad ora. Lineamenti delicati e senza barba, il vippone è apparso irriconoscibile agli occhi di tutti.

Antonino Spinalbese il lutto

Antonino Spinalbese è stato costretto a crescere in fretta. Il 27enne ha subito un lutto molto importante in famiglia: la morte di suo padre. Così come dichiarato da lui stesso, è diventato lui il padre delle sue sorelle. A parlare in merito alla questione era stato lui stesso in occasione di un’intervista. Queste le sue parole: