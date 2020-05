Com’era Benedetta Rossi da giovane: spuntano le foto inedite Siamo abituata a vederla così: taglio corto e liscio, ma avete mai visto la nota food-blogger Benedetta Rossi da giovane? Ora spunta la foto del passato

Conosciamo tutti Benedetta Rossi, la nota food-blogger e food-influencer di Instagram, tutti siamo appassionati dei suoi video e le sue semplici ricette, ma avete mai visto com’era da giovane? Siamo riusciti a trovare alcune foto del passato che vi lasceranno senza parole

La prima foto che vi mostriamo ritrae una giovane Benedetta a 14 anni: possiamo senza dubbio dire che il volto è senz’altro identico ad adesso, ma come non notare la folta chioma di capelli ricci? Lunghi e castani, un bel cambiamento dal solito taglio netto di adesso: “..quando metti in ordine a aprendo una scatola scopri che a 14 anni sembri il chitarrista degli A-ha e avevi pure i baffetti..” scrive la chef

Ma non solo, oltre a questa foto troviamo anche un baby Benedetta, in questo scatto, pubblicato in occasione della festa del Papà, in riva al mare la donna è una bimba piccolissima ed è in compagnia di suo padre e di suo fratello, la famiglia è in riva al mare ed è accompagnata da un dolce ricordo:

Tutti i ricordi che ho della mia infanzia sono sempre pieni di gioia…le vacanze, i pranzi all’aperto e le sere d’estate seduti al fresco a chiacchierare. Ricordo la serenità e l’affetto che mi circondava in ogni momento. Allora ero piccola e non potevo capire quanto ero fortunata e non potevo sapere quanti sacrifici e quanto amore c’erano dietro. GRAZIE BABBO❤️”

Un’altra foto che sorprende i fan invece vede Benedetta insieme a suo marito Marco: la foto è del 97 e i due quando i due avevano la passione per l’equitazione e probabilmente erano appena sposati

“Foto del 10 giugno 1997 quando con un gruppo portavo a passeggiare la mia cavalla Urania … è così che ho conosciuto Marco…sinceramente nei primi tempi mi era un po’ antipatico per i suoi modi di fare…ma poi col tempo è pure peggiorato 🤣”

Dulcis in fundo invece è la foto in compagnia di una sua cara amica, le due si sono conosciute ai tempi dell’università ma ancora oggi sembrano mantenere un rapporto bellissimo: già qua Benedetta aveva cambiato taglio di capelli ed è sicuramente più riconoscibile di adesso

Due foto con la mia amica Gianna. La prima è dei tempi dell’università e l’altra di oggi. Lei ora vive e lavora in Germania e anche molte delle mie ex compagne di quel periodo ora sono all’estero. Questa cosa mi ha fatto pensare a quante persone proprio oggi, con la fine delle feste, si preparano a ripartire per paesi lontani dove si trovano per lavoro, lasciando di nuovo l’Italia e i loro cari. ❤️ (vabbè a parte questo con gli anni ho preso più di 10 chili 😂)