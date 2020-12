Cucciolo di Bernese e cucciolo di Golden Retriever giocano insieme sul divano (VIDEO)

In questo e dolce video si vede come un cucciolo di Bernese e cucciolo di Golden giocano insieme e insieme si divertono e trascorrono il tempo

In questo video dolcissimo si vede come un cucciolo di Bernese e cucciolo di Golden Retriever giocano insieme sul divano di casa, mentre i padroni assistono alla scena. I piccoli sono felici di giocare insieme, soprattutto il Bernese che è il più piccolo tra i due e quindi il più esuberante. Molto spesso gli animali vanno oltre le differenze e riescono a superare questi confini e insieme trascorrono momenti indimenticabili.

In questo filmato dalla breve durata, poco più di quattro minuti, è possibile vedere come un cucciolo di Bernese e cucciolo di Golden Retriever, un cane più grande, giocano insieme. Il Golden tuttavia sembra essere più stanco del Bernese, il quale fa riposare il suo fratellone. Riuscire a fare andare d’accordo due cani nella stessa casa è motivo di grande gioia; gli animali sono creature meravigliose e in quanto tale compiono azioni e gesti altrettanto meravigliosi.

Il video nell’arco di pochissimo tempo ha riscosso già parecchio successo nel mondo del web, riuscendo così ad ottenere migliaia di visualizzazioni. Probabilmente le visualizzazioni aumenteranno ancora proprio per la dolcezza dei due cagnoloni. La loro reazione è davvero dolcissima; i due sono complici, giocano insieme e si divertono moltissimo. Il Golden, il grande di casa, ha accettato benissimo l’arrivo in casa del suo fratellino Bernese; i due sono grandi amici e questo video lo dimostra pienamente.

Entrambi infatti hanno imparato a conoscersi, giocano insieme e sembrano essere parecchio felici di vivere la loro vita così felicemente. Amare un cane in casa è un’emozione davvero dolcissima e riempie le proprie giornate; quando i pelosi sono due anche l’amore raddoppia. Il mondo animale è davvero affascinante e riserva sempre delle grandi e inaspettate sorprese a cui l’uomo non può che rimanere affascinato. Il cucciolo di Bernese e cucciolo di Golden Retriever giocano insieme e si rilassano.