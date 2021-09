Italia’s Got Talent è stato un vero e proprio palcoscenico per Damiano Tercon, ma il protagonista del duo “Terconauti“, composto da lui e sua sorella è purtroppo positivo al Covid-19.

I due si sono esibiti sul palco del talent show un paio di edizioni fa, ma c’è ancora chi lo sostiene e lo segue vivamente sui social. Proprio sulla sua pagina Facebook si può leggere che ha contratto il Coronavirus.

19. Diciannove giorni di questa maledettissima febbre che non se ne vuole andare.Per fortuna Damiano non perde il suo buonumore e trascorre le giornate al telefono, protetto dalla compagnia dei suoi amici. Da 19 giorni è in casa, ascolta la musica, scrive lettere, progetta il suo compleanno. Il 4 dicembre saranno 40 anni, ma vi rendete conto? Pensa alla sua autonomia, sogna il giorno in cui andrà ad abitare da solo. E vi promettiamo che prima o poi (più prima che poi) quel giorno arriverà.