Dei gattini giocano con i pulcini e insieme si divertono moltissimo (VIDEO)

In questo dolcissimo e tenero video si vede come dei gattini giocano con i pulcini e insieme trascorrono il loro tempo in modo dolcissimo

In questo splendido video dei gattini giocano con i pulcini e insieme trascorrono tutto il loro tempo; i pulcini non sono per nulla spaventati dalla presenza dei piccoli, anzi sono parecchio divertiti. Riuscire a fare andare d’accordo specie diverse è motivo di grande gioia, soprattutto se sono gatti e volatili; gli animali sono creature meravigliose e in quanto tale compiono azioni e gesti altrettanto meravigliosi. Anche se a volte la convivenza può essere difficile, è sempre bello vedere specie diverse che si divertono tra loro.

In pochissimi giorni questo video ha riscosso parecchio successo nel mondo del web; dei gattini giocano con i pulcini e si divertono tantissimo. I pulcini in questione sono particolarmente dolci e lo sono altrettanto i gattini, i quali non mostrano alcun segno di aggressività. Anzi la loro dolcezza è perfino parecchio contagiosa e non si può fare a meno di commuoversi. L’autrice del video e proprietaria del gatto e dei pulcini fortunatamente ha deciso di filmare l’interazione tra gli animali. La reazione dei gatti è dolcissima: in un primo momento i felini guardano e curiosano e dopo si avvicinano i gatti per giocare con loro.

Non solo i gatti infatti si sono già abituati alla presenza dei pulcini;, adesso, anche i pulcini sembrano essersi velocemente abituati alla presenza dei pelosetti a quattro zampe. Infatti hanno iniziato a conoscersi; il gatto più curioso annusa i pulcini e i pulcini beccano leggermente l’orecchio del gatto. Sembra ormai essersi trovata un’intesa e con molta probabilità questi andranno perfettamente d’accordo e diventeranno grandissimi amici.

Avere un cane in gatto è un’esperienza davvero dolcissima e riempie le proprie giornate; quando a fargli compagnia ci sono anche altri gattini e dei dolcissimi pulcini, le emozioni si raddoppiano ulteriormente. Il mondo animale è davvero affascinante e riserva sempre delle grandi e inaspettate sorprese.