Ieri sera, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è lasciata andare a confessioni notturne. La ragazza si è sfogata con la sua coinquilina, Sophie Codegoni.

La ragazza le ha chiesto come mai continuasse questa storia con Alex Belli. La modella ha detto di essere ancora innamorata del marito e non riesce a chiudere questa relazione che va avanti ormai da tre anni.

Ovviamente, Soleil Sorge torna sempre nei loro discorsi. Secondo Sophie infatti non sarebbe chiara la posizione dell’ex concorrente nei suoi riguardi e sembra quasi difendere la coinquilina:

Lui difende l’amicizia con lei, mi manca un tassello. Io non sono venuta qua contro di lei, magari anche lei è una vittima. Io sono con le donne, io amo le donne. È tutta colpa di Alex. Questa roba con Soleil, io non ce la faccio più. Io ero combattuta di venire qua anche per recuperare al 100%. Difenderò sempre le donne a prescindere dal rapporto con Soleil. Non è che diventeremo grandissime amiche, però il fatto che è successo è successo. Doveva fermarsi e non lo fa. Io amo veramente le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche adesso.