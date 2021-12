Gabriele Rossi fa coming out: “Sono fidanzato con Lorenzo Licitra”

Erano mesi che la voce circolava nell’aria e alla fine è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati. Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi stanno insieme. I due hanno parlato della loro storia ospite su Rai Uno a Oggi è un altro giorno.

Fonte: web

Era da un anno che le voci circolavano dopo che erano stati paparazzati insieme in vacanza. Una vacanza che fece molto scalpore perché era poco dopo che Gabriel Garko aveva fatto coming out tirando in ballo proprio il nome di Gabriele. Ma da quel momento i diretti interessati avevano alzato uno scudo non ammettendo né smentendo. Fino a oggi quando Gabriele Rossi ospite di Serena Bortone proprio durante la loro chiacchierata ha parlato di Lorenzo Licitra.

“Lorenzo Licitra ha vinto X Factor quando c’erano i Maneskin. Quando loro hanno vinto Sanremo e poi l’Eurovision ci siamo detti che erano due meritatissime vittorie, il loro talento era già venuto fuori. Quando Lorenzo vinse X Factor gli mandai un messaggio. Lo mandai a lui ed a Rita Bellanza, erano i miei due cantanti preferiti di quell’edizione. Mi complimentai, scrissi loro una cosa tipo ‘mi raccomando, non smettete mai di cantare’, poi con Lorenzo è capitato di prenderci un caffè, poi un altro e un altro…” – ha ammesso l’attore annunciando che stanno insieme da un anno.

Lorenzo Licitra ebbe un discreto successo dopo il trionfo a x-factor. Nonostante nell’ultimo periodo sia un po’ uscito dai radar, non ha mai smesso di fare musica e nei mesi scorsi ha annunciato di lavorare all’uscita di un nuovo album che però tarda ad arrivare.

“Sono felicissimo perché X-Factor è stata una palestra, ha portato fuori un Lorenzo pronto a tutto. Credo che il mio debba essere un genere trattato con le pinze e che va a amato, io ci sto provando in punta di piedi ad arrivare con la mia musica dritto al cuore della gente” -ha detto.