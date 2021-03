Husky si nasconde in garage: riesci a trovarlo?

I cani sanno giocarci tiri mancini in ogni occasione. Di solito si pensa ai gatti quando si parla di campioni del mimetismo, ma a volte sono insospettabili cagnoloni dalla stazza importante a essere protagonisti di simpatici indovinelli o giochi tipo nascondino. Questo Husky si nasconde in garage, tu riesci a trovarlo al primo colpo senza ingrandire le foto?

Fonte Pixabay

Michelle Marie aveva portato il suo cane in visita dai genitori. Sembrava una giornata come tante altre, ma all’improvviso il cane è sparito nel nulla. La mamma era uscita a prendere delle cose e a quanto pare il cane l’aveva seguita: ma dove si era cacciato?

Michelle Marie mai si sarebbe aspettata di iniziare una caccia al tesoro, dove il premio finale era il ritrovamento del suo adorato cane, un cucciolone di razza Husky che ha deciso di fare uno scherzetto alla sua famiglia umana, che ha passato qualche minuto di apprensione.

La famiglia del cane ha iniziato a cercare in lungo e in largo per poter capire dov si fosse cacciato quel cucciolo. L’indizio principale era il garage, ma non sembrava essere da nessuna parte, a uno sguardo un po’ superficiale.

Quando hanno trovato il cane, hanno deciso di scattare una foto, lanciando una sfida sul gruppo Facebook chiamato Dogspotting Society il 1 ° marzo. La pubblicazione ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti. E in tanti hanno accettato la sfida, la accetterai anche tu?

Husky si nasconde alla perfezione nel garage, tu riesci a trovarlo?

Ecco la foto che Michelle Marie ha condiviso sui social.

Guarda la foto e non barare, non ingrandire la foto. Cerca di guardare con attenzione, perché effettivamente il cane è qui dentro. Non sono riusciti a trovarlo i suoi famigliari dal vivo e in foto è ancora più difficile. Sarai capace di far meglio?

Scopri la soluzione con noi

Non ci siamo ancora… Devi aspettare ancora un po’… Ancora un attimo… Eccoci, ci siamo… Qui la soluzione… Ecco dove si è nascosto l’Husky!

Lo avevi trovato?