Il salvataggio dei cuccioli nel tunnel C'era pochissimo ossigeno, era solo questione di tempo...

Purtroppo nella maggior parte delle parti del mondo, c’è una grave situazione di randagismo. Quando una cagnolina rimane incinta, partorisce i propri cuccioli per la strada, solitamente in posti in cui si sente al sicuro, non rendendosi conto di quanto siano pericolosi per i suoi cuccioli. Dopo la nascita mamma cane deve trovare il cibo per lei e per la sua prole e nella maggior parte dei casi non ci riesce.

Questi che vedete nella foto, sono due cuccioli finiti sotto una strada trafficata, in un tunnel. Non avevano molto ossigeno ed era solo questione di tempo prima che perdessero la vita.

Il destino ha voluto che qualcuno li notasse e che allarmasse i soccorsi. Nel frattempo i passanti, rendendosi conto della situazione, hanno iniziato a gettare del cibo il tunnel, con la speranza che cuccioli sentissero l’odore.

I volontari alla fine, si sono ritrovati costretti a strisciare all’interno del tunnel, fino a raggiungerli. Una volta portati in salvo, si sono mobilitati per cercare la loro mamma, ma sembrava scomparsa nel nulla. Hanno aspettato diverse ore accanto ai cagnolini, ma lei non è mai tornata.

Alla fine hanno deciso di portare i cuccioli dal veterinario, per un controllo. Erano ricoperti di pulci e avevano varie ferite infettate, ma per il resto stavano bene.

Dopo le cure necessarie e la sverminazione, i piccoli sono stati affidati ai volontari, che li hanno cresciuti fin quando non sono diventati pronti per essere adottati.

Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe successo, ma i cuccioli sono stati adottati tutti insieme. È sollevante sapere che ci sono persone come i volontari, che ogni giorno si mobilitano per salvare quanti più animali possibili e per toglierli dalla strada.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito per dare una seconda possibilità a questi cuccioli!