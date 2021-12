Julian Morris è conosciuto al grande pubblico per tutte le serie tv a cui ha preso parte, tra queste sicuramene ricordiamo Pretty Little Liars, Once Upon a Time e New Girl.

Sono diversi anni che si vociferava una presunta omosessualità dell’attore, ma come tante volte capita tutto è stato tenuto nascosto. Ora, l’attore ha deciso di andare avanti e superare i pregiudizi venendo allo scoperto.

Dopo 9 anni insieme a Sara Bolger, conosciuta nel 2012 ha presentato davvero il suo fidanzato, sul suo profilo Instagram è apparsa una foto con lui in cui a scritto: “Sono 18 anni che stiamo insieme e sono i migliori della mia vita, perché sono stati con te al mio fianco. Ti amo”.

Si tratterebbe di Landon Ross, un artista della California. Tempo fa, Julian Morris ha parlato proprio della serie tv che l’ha reso famoso.

Sono tornato per interpretare il personaggio del dottor Wren Kingston in un modo che mi è sembrato divertente e soddisfacente. Spero che i fan siano rimasti soddisfatti del finale – è pieno di colpi di scena – e il team lo ha pianificato per molto tempo. Mi sono divertito molto con il cast e la troupe di Pretty Little Liars: sono un gruppo davvero talentuoso e mi sono fatto tanti amici nello show.

Sono passati 10 anni dall’inizio della serie tv: