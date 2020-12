La gattina Lulu si addormenta tra le braccia della suo dolce padrona (VIDEO)

In questo video si vede come la gattina Lulu si addormenta tra le braccia della sua dolcissima padrona che la coccola; la gattina ama stare in braccio e si rilassa moltissimo con le coccole che la sua mamma umana gli fa sulla testolina. Molto spesso erroneamente si tende a pensare che i gatti non siano affettuosi o che non siano in grado di dimostrare affetto. Per fortuna però è possibile assistere a scambi di affetto tra questo splendido gatto e la sua dolcissima padrona. I gatti sono in grado di amare profondamente e non riescono a stare senza i loro dolci padroni.

Il video che dura circa tre minuti mostra come la gattina Lulu si addormenta mentre la sua padrona gli fa delle coccole soporifere; la pelosa ama stare in braccio alla sua padrona e non può proprio fare a meno di approfittarsene. La sua padrona la ama moltissimo e si prende sempre cura di lei e degli altri gatti presenti all’interno dell’appartamento. La piccola si spera che anche da grande, non lascerà l’occasione di farsi abbracciare e coccolare dalla sua padrona; anche la padrona fortunatamente è altrettanto felice di coccolare la piccola.

Il video ha riscosso un grandissimo successo, ottenendo oltre due milioni di visualizzazioni e con probabilità le visualizzazioni aumenteranno ancora. La felicità dei piccoli amici a quattro zampe dipende da noi e da come li trattiamo; amore, affetto e pazienza sono indispensabili per crescere un gatto sano e in forze, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico.

È molto emozionante vedere come i cuccioli siano così affezionati ai propri padroni; vedere scene come queste riscalda i cuori e rende tutti sicuramente più dolci. Il felino non perde occasione di abbracciare la sua mamma umana e di dimostrarle quanto lo ama; lei di contro è felice di donare gioia e coccole a tutti i suoi pelosi.