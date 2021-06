Mariano Catanzaro smentisce i flirt: non sono gay

L’estate è appena iniziata, ma i gossip e le copertine dei giornali già impazziscono. In particolare, sulle copertine sono stati ritratti Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci, quest’ultimo, tra l’altro, intento a lasciare anche la televisione.

Dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne avevano fatto delle dichiarazioni su un presunto flirt con Tommaso Zorzi il web si è scatenato pensando che il giovane fosse gay o bisessuale.

Ora, il ragazzo ha rotto il silenzio smentendo ogni coinvolgimento sentimentale con l’opinionista di Barbara D’Urso. Mariano Catanzaro ha specificato:

Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire stronz*te? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out. Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso?