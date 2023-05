Paola Barale confessa: “Ho avuto un aborto”: il racconto della showgirl

In questi giorni Paola Barale ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Effe’ per promuovere il suo libro che uscirà il prossimo 23 maggio dal titolo ‘Non è poi la fine del mondo’. Qui la showgirl si è messa a nudo, raccontando alcuni importanti retroscena della sua vita. Tra i tanti episodi rivelati, quello sull’aborto non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nell’intervista rilasciata al giornale ‘Effe’ Paola Barale ha deciso di mettersi a nudo rivelando alcuni importanti eventi che hanno segnato la sua vita. In particolar modo la showgirl ha rivelato di aver conosciuto l’aborto, evento che ha senza ombra di dubbio segnato la sua vita. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Quando decisi di interrompere la gravidanza, il ginecologo mi disse: “Guarda, Paola, che un domani te ne potresti pentire”. Ma si può avere un bambino per evitare di pentirsi di non averlo avuto? Oggi che vedo le mie amiche che ormai hanno figli adolescenti, penso che non vorrei essere al loro posto. Io che ero già tanto apprensiva con i miei cani, figuriamoci quanto mi sarei stressata.

E, continuando, la showgirl ha poi aggiunto:

Da giovane vivevo un po’ nel mondo del mulino bianco. Solo crescendo mi sono tolta le fette di salame dagli occhi. I miei genitori stanno insieme da sessant’anni e non li ho mai visti litigare. Per me l’amore era quello, ma quando sono andata a vivere via da Fossano ho conosciuto una realtà diversa, in cui non c’erano quella serenità e quella sicurezza nelle quali ero cresciuta e che avrei voluto per mio figlio.

Infine, alla domande del giornalista sui motivi che l’hanno spinta ad abortire, Paola Barale ha risposto con queste parole: