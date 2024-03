“Partite le indagini” Non c’è pace per Kate, la Principessa finisce di nuovo nel mirino: cosa succede ora 

Nell’ultimo periodo il nome di Kate Middleton è più che mai apparso sulle prime pagine dei giornali. Alle luci dei riflettori la Principessa del Galles è abituata. Fin da quando è entrata nella famiglia reale inglese, deve rapportarsi con la curiosità della stampa internazionale, che, talvolta, sfocia però nel morboso.

Alla London Clinic hanno aperto un’inchiesta per un presunto tentativo di accesso ai dati medici della 42enne da parte di un membro dello staff. Un atto in grado di minarne la riservatezza e di scuotere lo stesso centro, rinomato per la discrezione e, dunque, frequentato da numerosi personaggi di spicco. La notizia non hanno di certo piacere nemmeno agli stessi responsabili, ma resta da stabilire se il video pubblicato dal Sun sia autentico, perché l’impressione di molti è che il soggetto ritratto non sia la vera Kate, bensì una sosia.

Kate Middleton finisce di nuovo nel mirino: partono le indagini

Nel mentre, Kensington Palace preferisce evitare di inasprire la situazione e rilascia commenti cauti, definendo la faccenda di mero interesse alla London Clinic. Già provata dall’operazione e dalle recenti polemiche, Kate Middleton sarebbe a conoscenza dei recenti sviluppi, ma sarebbe troppo provata per reggere un ulteriore scandalo. In questo momento, ha come priorità la serenità personale.

Nelle scorse settimane tanto si è scritto sul conto della donna. I sudditi temono per le sue condizioni di salute, e la foto da lei pubblicata sui social il giorno della Festa della Mamma ha alimentato i timori. I più acuti osservatori hanno scorto della manipolazione, poi ammessi dalla diretta interessata. In veste formale, ha imputato le modifiche apportate alla semplice curiosità di sperimentare il fotoritocco. Una tesi sulla quale in tanti hanno espresso dei forti dubbi, alla luce del periodo attraversato. Come se ciò non bastasse, tengono banco le discussioni circa una presunta liaison extraconiugale del Principe William.