Rocky cucciolo di Pastore tedesco odia i baci e le eccessive effusioni (VIDEO)

In questo dolce e tenero video si vede come Rocky cucciolo di Pastore tedesco odia i baci e le eccessive effusioni, rendendo tutto divertente

In questo dolcissimo video è possibile notare una reazione davvero dolce e tenera; è possibile notare come Rocky cucciolo di Pastore tedesco odia quando lo baciano; il cucciolo non sopporta le effusioni appiccicose e i baci, ma non mostra alcun segno di aggressività, ottenendo un risultato davvero divertente.

Il Pastore tedesco Rocky è davvero dolcissimo e molto calmo; questo si sta rilassando sul divano, anche in compagnia del suo papà umano. Il padrone ha deciso però di disturbarlo, facendo una cosa che Rocky non sopporta, ovvero dargli baci. I cani sono tutte creature meravigliose e anche loro sono dotati di una forte personalità; ci sono infatti azioni e abitudini che i cani apprezzano e altre che tollerano molto poco. Fortunatamente i padroni di questo splendido cane hanno avuto la fantastica idea di filmare questo splendido cagnolone e di condividere il video sul web.

Il video che dura poco di più di tre minuti inizia con il cane tedesco che si trova sul divano con il padrone, mentre entrambi vengono filmati; il cane è fermo e tranquillo e guarda tutto ciò che lo circonda. Il padrone ad un certo punto decide però di baciarlo ripetutamente, innescando una reazione davvero divertente. Rocky, cucciolo di Pastore tedesco odia infatti le eccessive effusioni e gli eccessivi baci. Nonostante il fastidio però il cane non mostra alcun segno di aggressività, anzi è molto sereno, anche se leggermente infastidito. Guarda verso la telecamera e guarda verso il padrone, il quale si sta divertendo a disturbare il peloso.

Decidere di prendere un cane è un atto di grande responsabilità, ma sicuramente è l’inizio di momenti splendidi e segnati da tanti ricordi. Il Pastore odia le eccessive coccole e non lo nasconde minimamente; il video per questo è davvero molto divertente. Questo cane è davvero buffo e fortunatamente ha trovato dei padroni in grado di fargli vivere dei momenti davvero intimi e divertenti.