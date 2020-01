Rodrigo Alves, da Ken umano a Barbie: “mi sento donna mi farò rimuovere i genitali” Rodrigo Alves subirà l'ennesimo intervento di chirurgia plastica: questa volta il cambiamento sarà radicale, da Ken Umano a Barbie. Si farà togliere i genitali

Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken Umano, subirà un nuovo intervento. Questa volta però da Ken diventerà una vera e propria Barbie. Il divo ha comunicato che si sottoporrà ad un intervento per rimuovere i genitali: “mi sento donna”

A confessare quanto accadrà è stato il divo in persona in una lunga intervista a Mirror. Ecco le sue parole:

“Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo.

Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. Sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile. Ora il mio corpo si adatta alla mia mente. A porte chiuse vivo come una donna da mesi, ma sono uscito allo scoperto da poco.”

Dopo aver spiegato le ragioni che lo porteranno a subire un intervento di tale portata, Ken spiega anche come verrà effettuata la delicata operazione chirurgica che coronerà il sogno della sua vita:

“Subirò diversi interventi chirurgici di femminilizzazione. Sarà un’incisione nella parte superiore del mio cuoio capelluto, e attraverso ciò il dottore rimodellerà la mia fronte, mi farà un lifting degli occhi, un lifting delle labbra e un lifting della parte centrale del viso. Farò anche rimuovere il pomo di Adamo, modificherò la mascella e il mento.”

Adesso le persone sono più consapevoli di cosa significhi essere transgender. Spero solo che le persone possano accettarmi come donna e non giudicarmi o ridicolizzarmi. Questo non è un capriccio.

Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere e mi è stata data la possibilità di iniziare le cure appropriate per la transizione. Mia sorella ha detto che spera che io assomigli a lei adesso che sono una donna.