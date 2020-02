Rodrigo Alves da Ken umano a Barbie tutte le novità sulla sua trasformazione Tutte le novità su Rodrigo Alves, Il Ken umano, diventato Barbie

Si torna a parlare di Rodrigo Alves ,che continua con i suoi molteplici interventi,per diventare una bambola in carne e ossa. Si è sottoposto ad ogni tipo di operazione, apportando dei cambiamenti ad ogni parte del corpo. Interventi pericolosi, ma anche molto costosi. Infatti pare che le somme, spese del Ken, siano state decisamente ingenti.

Fino al 2017 si contavano 69 operazioni subite per una spesa di 8000 sterline ovvero 9600 euro. Questo però non è un dato definitivo, infatti ,solo due anni dopo, queste cifre si sono triplicati. Ma a quanto pare la storia non è finita qui. Rodrigo Alves diventa famoso per la sua mutazione nella bambola umana di Ken, nel corso della sua trasformazione sono stati molteplici gli interventi ed alcuni non privi di rischi.

Tutto questo però non è bastato a placare le mancanze del bambolotto. Infatti c’è ancora della confusione in lui, che lo porta ad una decisione drastica, quella di cambiare sesso. Si proprio cosi , da Ken a Barbie, queste le ultime intenzioni di Rodrigo Alves.

Sappiamo tutti, che già qualche mese fa, si era presentato da Barbara D’Urso in versione femminile, con tanto di tacchi e seno. Sta portando il suo corpo a limite della sopportazione e sta rischiando la vita tutte le volte che finisce sotto intervento, solo per un appagamento, che a quanto pare non arriva a trovare.

Adesso sta affrontando il periodo di transizione per cambiare totalmente e radicalmente sesso, periodo ormonale necessario per effettuare la trasformazione totale. Dalle ultime notizie apprese sembrerebbe che la clinica da lui scelta sia rimasta quella della Turchia, clinica ovviamente privata e molto costosa.

Per chiudere in bellezza diamo i numeri, la cifra spesa fin’ora per questo sfizio è di 500.000 euro e come avete ben capito non è finita qui. Quindi non ci resta che augurargli una buona spesa.