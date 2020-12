Un cucciolo di Bulldog inglese fa il bagno dentro la vasca (VIDEO)

In questo dolcissimo video si vede come Reuben, un cucciolo di Bulldog inglese fa il bagno grazie al suo padrone che ha deciso di tentare l’impresa; questi ha infatti deciso di lavarlo e di condividere questo video con il mondo del web. Anche se il video risulta essere già datato, è sempre emozionante vedere scene dolci come queste. Il risultato tuttavia è davvero divertente e tenero allo stesso momento e Reuben è davvero dolcissimo. Avere un cane in casa rende la propria vita ricca di emozioni e di giornate dolcissime, soprattutto se il cane è ancora cucciolo e fa delle facce buffe come queste.

Il creatore del video, nonché proprietario del cane ha deciso di condividere questo filmato con tutto il mondo del web; il suo cucciolo di Bulldog inglese fa il bagno nella vasca da bagno e si fa lavare dal padrone senza creare difficoltà, rendendo il tutto veramente molto facile. Il padrone infatti ha deciso di lavare il proprio cucciolo all’interno della vasca; la stazza del cucciolo infatti permette al padrone di lavarlo solo lì. Con il trascorrere del tempo, sarà stato impossibile lavare Reuben nel lavandino e per questo il padrone ha optato per la vasca; nel video è possibile vedere come il bulldog inglese non si lamenta e non mostra segni di aggressività.

Il video ha riscosso parecchio successo nel mondo del web, a tal punto da ottenere centinaia di migliaia di visualizzazioni. Anche se il video è stato girato qualche anno fa, ancora oggi riscuote successo. I cani e tutti gli animali da compagnia sono creature straordinarie in grado di donare gioia e amore incondizionato; riescono perfino a sopportare qualsiasi peripezia pur di assecondare le volontà del proprio padrone. Il bulldog inglese Reuben fa il bagno, anche se non sembra molto contento di questa cosa; nonostante questo però riesce comunque ad essere davvero dolce.