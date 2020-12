Un cucciolo di Golden Retriever incontra un pappagallo per la prima volta (VIDEO)

In questo dolce e tenero video un cucciolo di Golden Retriever incontra un pappagallo per la prima volta e insieme si divertono moltissimo

In questo dolcissimo ma divertente video si vede come un cucciolo di Golden Retriever incontra un pappagallo per la prima volta. È splendido vedere come specie diverse interagiscano tra loro e tra loro ci sia anche complicità. Il pappagallo infatti non sembra per nulla spaventato dalla presenza del cucciolo, nonostante sia la prima volta che si incontrano. La scena è esilarante, gli animali sono tutti buffi e nessuno di loro mostra segni di aggressività. Sarebbe meraviglioso sapere i pensieri che si ognuno si fa dell’altro e sarebbe bello sapere quello che si dicono. Il mondo animale è davvero molto affascinante ed è meraviglioso vedere scene come queste.

All’interno di quello che sembra essere un parco, un cucciolo di Golden Retriever incontra un pappagallo per la prima volta e la loro interazione è davvero dolcissima. Il pappagallo sin dall’inizio non mostra alcun segno di paura nei confronti del cane, anzi si avvicina al cucciolo. È il cucciolo che agli scatti del pappagallo indietreggia, quanto meno all’inizio. I due trovano subito un’intesa anche abbastanza palese agli occhi di chi guarda. Sia il pappagallo che il cane non mostrano però segni di aggressività, anzi sembra che ci sia la chiara intenzione di conoscersi e giocare insieme.

Questo video ha un messaggio chiaro e davvero puro; non importa a quale specie si appartiene e non tutti gli animali sono aggressivi. Questi due sono la prova che la voglia di conoscersi è più forte di qualsiasi altra cosa. Ci si augura che i due possano incontrarsi nuovamente e che insieme possano nuovamente giocare. Gli animali sono tutte creature meravigliose, in grado di dare profondo e immenso amore; assistere a scene così belle, aumenta il buon umore e fa pensare che nella vita tutto sommato c’è ancora qualcosa di bello e pure. I due sono splendidi e vederlo è una gioia unica.