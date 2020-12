Un cucciolo di Malamute fa il bagno in dolce compagnia (VIDEO)

In questo dolce e tenero video si vede come un cucciolo di Malamute fa il bagno per la prima volta in dolce compagnia

In questo dolce e tenero video si vede come un cucciolo di Malamute fa il bagno in compagnia della sua sorellina umana e di altri pelosi; questa famiglia è molto ampia e i pelosi in casa sono tutti felici di vivere con i loro dolci umani. In casa infatti sono presenti anche un altro Malamute ma più grande e un bellissimo gatto. Questi vanno tutti perfettamente d’accordo e fortunatamente vivono in totale serenità e complicità. Questa piccolo peloso non sembra tuttavia molto contento di fare il bagno, ma a dargli supporto c’è la sua enorme famiglia.

Gli autori del video, nonché proprietari e genitori di questa famiglia hanno deciso di condividere questo filmato con tutto il mondo del web; il suo cucciolo di Malamute fa il bagno e si fa lavare dai padroni con riluttanza, ma senza creare difficoltà, rendendo il tutto veramente molto facile. I padroni infatti hanno deciso di lavare il proprio cucciolo all’interno della vasca da bagno; la stazza del cucciolo infatti ha permesso ai proprietari di lavarlo senza problemi. Con il trascorrere del tempo, sarà più difficile lavare il cucciolo in questo modo; nel video è possibile vedere come il Malamute non si lamenta e non mostra segni di aggressività.

Il video ha riscosso grande successo nel mondo del web, ottenendo solo migliaia di visualizzazioni. I cani e tutti gli animali da compagnia sono creature straordinarie in grado di donare gioia e amore incondizionato; riescono perfino a sopportare qualsiasi peripezia pur di assecondare le volontà del proprio padrone. Il cucciolo fa il bagno, anche se non sembra molto contento di questa cosa; nonostante questo però riesce comunque ad essere davvero dolce. Sicuramente il supporto, ricevuto dal resto della famiglia, ha dato al cucciolo del coraggio in più. Avere un cane in casa è un’esperienza bellissima, quando però la famiglia è così allargata, le emozioni e le felicità aumentano a dismisura.