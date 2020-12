Un gattino incontra un riccio per la prima volta e fanno conoscenza (VIDEO)

In questo dolce e tenero video un gattino incontra un riccio per la prima volta e insieme i due fanno conoscenza e trascorrono il loro tempo

In questo dolcissimo video si vede come un gattino incontra un riccio e cerca di fare amicizia con il piccolo riccio, che però non sembra mostrare lo stesso interesse. Tuttavia, lo stesso riccio non mostra nemmeno paura e riesce a restare nella stessa casa con il gattino; entrambi si ambientano velocemente alla presenza dell’altro e insieme adesso trascorrono tutto il loro tempo. Il riccio tuttavia non sembra spaventato dalla presenza del felino, nonostante sia la prima volta che si incontrano. La scena è esilarante, gli animali sono tutti buffi e nessuno di loro mostra segni di aggressività.

All’interno di una casa un gattino incontra un riccio e insieme cercano di fare conoscenza. Il riccio all’inizio si tiene a distanza dal felino, ma dopo poco si avvicina a lui; il gatto si chiama Loki e il topo si chiama Harley. Sia Loki che Harley tuttavia sono molto attratti tra loro e da quello che fanno, si studiano e ognuno cerca di capire la mossa dell’altro. Sia il riccio che il gatto non mostrano però segni di aggressività, anche se il riccio sembra avere un leggero timore del gatto. Il riccio e il gatto sembrano trovare un’affinità e sembra che possano andare perfettamente d’accordo. Loki e Harley non sembra abbaiano intenzioni violente o astiose, anzi il gattino sembra proprio che voglia fare amicizia. Si spera che con il trascorrere del tempo questi due fantastici animali possano andare d’accordo e insieme possano godere della compagnia reciproca.

Questo video ha un messaggio chiaro e davvero puro; non importa a quale specie si appartiene e non tutti gli animali sono aggressivi. Questi due sono la prova che la voglia di conoscersi è più forte di qualsiasi altra cosa. Ci si augura che i due possano diventare inseparabili e che possano contare sull’aiuto e sull’affetto reciproco, nonostante le differenze.