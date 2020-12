Un gattino non sopporta un gioco che fa la padrona e per questo si irrita (VIDEO)

In questo dolce ma divertente video si vede come un gattino non sopporta un gioco che fa la padrona e per questo si irrita un po'

I gatti sono tutte creature meravigliose e anche loro sono dotati di una forte personalità; ci sono infatti cose e abitudini che i gatti apprezzano e altre che tollerano molto poco. Fortunatamente i padroni di questo splendido peloso hanno avuto la fantastica idea di filmare questo splendido gatto e la sua divertente reazione; infine hanno deciso di condividere il video con il mondo del web.

Il video che dura quasi tre minuti inizia con il gatto che si trova sul letto con la padrona; il peloso è fermo e tranquillo e vuole sicuramente riposare. La padrona ad un certo punto decide però fare ripetutamente una cosa molto fastidiosa, innescando una reazione davvero divertente. Il gattino non sopporta il gioco che fa la padrona, quando questa gli mette le mani in faccia ed esclama “cucù”. Nonostante il fastidio però il gatto non mostra alcun segno di aggressività, anzi è molto sereno, anche se leggermente infastidito. Guarda verso la telecamera e guarda verso la padrona: alla fine questa però si fa perdonare facendo delle coccole al gattino. Lui la perdona e si fa coccolare molto volentieri.