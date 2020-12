Un gattino vive in un’aiuola. ma fortunatamente viene costantemente aiutato e nutrito (VIDEO)

In questo dolce video un gattino vive in un’aiuola. ma fortunatamente viene costantemente aiutato e nutrito da alcune persone che vivono lì

In questo video di circa sette minuti, si racconta la storia di come un gattino vive in un’aiuola, poiché sfortunatamente rientra tra quei gatti sfortunati. Questo è un randagio, il quale ha deciso di stabilirsi e vivere in un’aiuola davanti ad una palazzina. L’autore del video si occupa da moltissimo tempo di lui e proprio per questo il gatto ha deciso di restare.

L’autore non è il solo a pensare a questo gattino; nella descrizione infatti c’è scritto che il gatto dorme, mangia e vive stabilmente lì, innescando una reazione dolcissima. Fortunatamente delle persone, attratte da questo peloso, hanno deciso di intervenire, facendo in modo che questo comunque possa vivere serenamente ma in libertà. Il piccolo sta bene e ha l’opportunità di essere libero, ma al tempo stesso di essere protetto e nutrito; il gattino in questione era un cucciolo quando ha iniziato ad andare lì. Adesso è un gatto adulto con le proprie abitudini, ma con la sicurezza che tornando nella sua aiuola, qualcuno si occuperò di lui.

Sfortunatamente in tutto il mondo sono presenti tantissimi randagi e spesso il destino non è dolce nei loro riguardi. Il gattino di questo video ha avuto la fortuna di essere aiutato da diverse persone che lo nutrono e lo curano; l’autore ha deciso di filmare un video con il nobile intento di sensibilizzare le persone ad aiutare i randagi.

Riuscire a salvare e aiutare un gattino in difficoltà è un’esperienza davvero molto entusiasmante in grado di donare parecchie gioie. Questo gattino adesso sta bene ed è curato e controllato; il filmato è davvero emozionante e dona un messaggio chiaro a tutti: salvare un gatto è una grandissima opportunità. Rende felici non solo il gatto, ma anche coloro che lo salvano. L’adozione inoltre permette a questi poveri animali sfortunati di avere una seconda vita, di trovare persone che possano amarlo.