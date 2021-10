La fiction con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi sembra aver definito un finale univoco: i due avrebbero finalmente fatto pace? Questa mattina l’attaccante ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con parole di perdono verso sua moglie.

Sembrava ormai la fine certa di un matrimonio, Wanda Nara non sembrava disposta a perdonare il presunto tradimento di Mauro Icardi, ma poi qualcosa è cambiato.

A darne notizia è stata la showgirl in persona che questa sera ha pubblicato un tenero scatto con il marito accompagnato da una didascalia che sembra non lasciar dubbi.

La coppia era ad un passo dal divorzio, anzi sembra che le carte siano state proprio firmate, quando qualcosa è cambiato. Wanda Nara spiega:

Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici. Da quello che è successo, sono rimasto molto ferito. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’Accordo.

Ma se foto e regali non sono bastati a far cambiare idea a Wanda finora cos’è cambiato adesso? Il calciatore sembra averle scritte una lettera a cuore aperto e proprio quelle parole l’hanno fatta riflettere:

Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: “Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice”. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicuro che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo.