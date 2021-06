7 accessori da portare assolutamente con te durante una vacanza in montagna

Se stai programmando una vacanza in montagna, questi accessori si riveleranno utili per le tue uscite

L’estate è ormai arrivata ed è ora tempo di pensare alle vacanze estive. Stai pensando di trascorrere le ferie in montagna? Bene, prima della partenza dovrai occuparti di una delle cose più difficili: scegliere cosa mettere in valigia. Ecco una lista di 7 accessori indispensabili che non possono assolutamente mancare durante una vacanza tra i monti.

Questi oggetti si riveleranno senza dubbio utili per le vacanze in montagna che stai pianificando. Dai un’occhiata alla lista per verificare se stai portando tutto quello che ti serve.

1. Zaino da escursione

Se stai pianificando la tua vacanza in montagna, lo zaino da escursione è senza ombra di dubbio l’accessorio indispensabile per il tuo soggiorno. Questo zaino è progettato per brevi viaggi e con il suo sistema di riduzione del carico aumenterà la vostra sicurezza. Il prezzo è di 29,99 €.

2. Borraccia

Altro accessorio da portare assolutamente per le tue vacanze in montagna è la borraccia. In particolar modo, questa borraccia ha la capacità di un litro ed è utile a soddisfare tutte le tue esigenze idriche durante le tue escursioni. Il suo prezzo è di 13,95 €.

3. Calzini di ricambio

Se hai pianificato un’escursione che occuperà gran parte della tua giornata, ti consigliamo di mettere nel tuo zaino da trekking dei calzini di ricambio da utilizzare durante le tappe del tragitto. Questi hanno un prezzo di 8,99 € – 9,99 €.

4. Carica batterie portatile

Ovviamente, non può mancare nel tuo zaino da trekking un carica batterie portatile in caso la batteria del tuo telefono non darà più segni di vita. Corri ad acquistarlo al prezzo di 15,99 €.

5. Cerotti per vesciche

Se i tuoi piedi risentono ogni volta delle tue escursioni in montagna, allora devi assolutamente portare con te nella tua vacanza questi cerotti che si riveleranno utili per impedire la formazione delle vesciche, donando sollievo ai vostri piedi. Acquistali al prezzo di 8,53 €.

6. Kit Pronto Soccorso

Altrettanto utile per la tua vacanza in montagna è senza ombra di dubbio un kit pronto soccorso. Il kit comprende tutto il necessario per affrontare le emergenze e gli ostacoli improvvisi che potrebbero comparire durante il tragitto. Il prezzo è di 18,90 €.

7. Crema solare

Tutti noi sappiamo che il sole, in alta quota, è particolarmente scottante. Dunque, è opportuno proteggere la vostra pelle da eventuali ustioni. Bene, la crema solare è un accessorio indispensabile per proteggere il vostro viso dal sole cocente della montagna. Il prezzo è di 14,65 €.